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Главная » Страна » АТО: погиб наш боец, четверо получили ранения
АТО: погиб наш боец, четверо получили ранения
Фото: 112.ua
Ситуация в Донбассе

АТО: погиб наш боец, четверо получили ранения

Враг провел 35 обстрелов

17.08.17 27
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К концу суток 16 августа обстановка в районе проведения антитеррористической операции продолжила обостряться. Российско-оккупационные группировки от применения гранатометов и стрелкового оружия все чаще переходят к использованию тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. Один украинский военный погиб, четверо получили ранения.

На приморском направлении с 18:00 и почти до полуночи боевики обстреливали из минометов, гранатометов и вооружения БМП наши опорные пункты неподалеку Старогнатовки. В ходе этого противостояния противник применял танк и выпустил не менее 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В результате этих обстрелов один наш военный держал ранения.

На донецком направлении ночью обстановка была наиболее напряженной в районе Авдеевской промзоны. Там с 18:00 часов бандиты 5 раз обстреливали наших защитников из минометов и различных видов гранатометов. В ответ украинские подразделения накрывали врага плотным огнем. В результате этих противостояний один наш боец ​​погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, боевики, нарушив режим тишины во время работы представителей Международного Комитета Красного Креста, открыли огонь по домам мирных жителей в поселке Зайцево. Почти сразу возник пожар. Украинских военных, прибывших помочь местным потушить огонь, преступники также обстреляли. Зато наши бойцы, понимая, что враг целенаправленно провоцирует противостояние, ответный огонь не открывали, поскольку на оккупированной части поселка проживают гражданские и работают представители гуманитарной организации.

На луганском направлении в конце суток под гранатометные обстрелы боевиков попали опорные пункты сил АТО в Новоалександровке и Новозвановке.

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