В Киеве в несколько раз превышен уровень загрязнения воздуха

В некоторых районах Киева уровень загрязнения воздуха в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию. Об этом говорится на сайте Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.

По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 16 августа уровень загрязнения достиг:

пыль – 1,3 ПДК с.д. на площадях Бессарабской и Демеевской;

оксид углерода – 1,3-2 ПДК с.д. (предельно допустимая среднесуточная концентрация – 3) на улице Довженко, 8, площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, 14;

диоксид азота – 3,5-4,25 ПДК с.д. (предельно допустимая среднесуточная концентрация – 0,04) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинки, 29, проспекте Оболонском;

формальдегид – 1,3-4 ПДК с.д. (предельно допустимая среднесуточная концентрация 0,003) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинки, 29, проспектах Оболонском, 14 и Науки, 37.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха продолжаются, в случае ухудшения ситуации будет немедленно оповещено население и Киевская администрация.