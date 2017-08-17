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Более 20 украинцев депортируют из Польши

Более 20 украинцев депортируют из Польши
Фото: berlin.polemb.net

Из-за проблем с разрешениями на работу или просроченных шенгенских виз

17.08.17 41
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За нарушение правил пребывания в Польше из страны депортируют 21 гражданина Украины, которые были задержаны в минувшие выходные (12 и 13 августа). Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Польши.

"У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали документы, чтобы поехать за границу на работу, или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", – говорится в сообщении.

18 украинцев задержали во время проверок в Силезском воеводстве – в международном аэропорту Катовице, городах Руда Шленска и Бельско-Бяла. Кроме того, еще трех граждан Украины задержали в польском городе Ополе.

По данному факту были возбуждены административные производства в отношении 21 украинца и принято решение об их депортации.

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