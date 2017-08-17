Нацбанк утвердил положение об электронной подписи

Правление Национального банка Украины (НБУ) утвердило положение о применении электронной подписи в банковской системе Украины. Об этом сообщает LIGA.net.
Положение определяет виды электронной подписи, которые применяются в банковской системе Украины, устанавливает требования по применению каждого из видов электронной подписи, а также требования к созданию и хранению электронных документов в банковской системе.
Реализация норм этого документа будет способствовать уменьшению себестоимости банковских продуктов, повышению качества, удобства и скорости обслуживания банками своих клиентов, считают в НБУ.
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Положение вступает в силу сегодня, 17 августа.