Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Нацбанк утвердил положение об электронной подписи
Нацбанк утвердил положение об электронной подписи
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

Нацбанк утвердил положение об электронной подписи

Документ вступает в силу сегодня, 17 августа

17.08.17 289
000

Правление Национального банка Украины (НБУ) утвердило положение о применении электронной подписи в банковской системе Украины. Об этом сообщает LIGA.net.

Положение определяет виды электронной подписи, которые применяются в банковской системе Украины, устанавливает требования по применению каждого из видов электронной подписи, а также требования к созданию и хранению электронных документов в банковской системе.

Реализация норм этого документа будет способствовать уменьшению себестоимости банковских продуктов, повышению качества, удобства и скорости обслуживания банками своих клиентов, считают в НБУ.

Положение вступает в силу сегодня, 17 августа.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
НБУ собрался определить правовой статус биткоинов в УкраинеВ НБУ рассказали, планирует ли Гонтарева вернуться на работу после отпускаСын Януковича подал иск против Нацбанка

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 33999
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 8113
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5046
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7375
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4089
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5641
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2680
  1. Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу 3178 / 3515
  2. На Андреевском спуске в Киеве в считанные часы возник огромный провал 2543 / 2884
  3. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 2070 / 2264
  4. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 1937 / 2120
  5. Российские банки отключают от SWIFT, - СМИ 1899 / 2119
  6. КНДР могла "справиться" с ракетными двигателями и без Украины, - разведка США 1885 / 2104
  7. Умерла известная актриса Вера Глаголева 1604 / 1739
  1. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 20 / 2264
  2. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 8 / 1304
  3. Грех на душу: РПЦ в Крыму готовит детей к войне 7 / 1005
  4. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 7 / 6985
  5. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7 / 8113
  6. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 6 / 3770
  7. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 6 / 2120
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.