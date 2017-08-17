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Государственный адвокат Януковича хочет отказаться от участия в суде

Государственный адвокат Януковича хочет отказаться от участия в суде
Виталий Мешечек / Фото: Україна Молода

Прокурор назвал это попыткой срыва процесса

17.08.17 179
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Государственный адвокат беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался от участия в судебном заседании по делу о государственной измене. Об этом адвокат заявил в ходе заседания Оболонского райсуда Киева, передает 112 Украина.

Мешечек попросил суд принять его отказ, и судьи удалились в совещательную комнату. 

"У меня есть заявление, которое я прошу рассмотреть. Это заявление касается отказа от выполнения обязанностей в качестве защитника. Данное уголовное дело является особо сложным, о чем говорят материалы уголовного производства... В данном уголовном производстве в дальнейшем усматривается вызов и допрос свидетелей со стороны защиты, большинство находится на территории РФ, сбор доказательств и адвокатские запросы. Я занимаюсь индивидуальной адвокатской деятельностью и не вхожу в адвокатское объединение, у меня нет помощников, закон Украины о бесплатной правовой помощи исключает возможность привлечения нескольких адвокатов одновременно в одном уголовном производстве. Учитывая сложность производства, считаю, что для более качественной защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейших судебных разбирательств. Прошу принять мой отказ участвовать в уголовном производстве", – сказал Мешечек. 

В прокуратуре выступили против самоотвода госадвоката.

"Единственным законным основанием для самоотвода защитника является признание его собственной некомпетентности. Защитник после ознакомления с материалами сообщил, что готов к защите. Он уже принимал участие в исследовании доказательств и допросах свидетелей. Я считаю, что подобное заявление защитника является попыткой срыва процесса. Закон обязывает его оказывать помощь обвиняемому. Я прошу отказать в ходатайстве", –  заявил прокурор Максим Крым. 

Ранее сообщалось, что на заседании суда бывший постпред Украины Юрий Сергеев подтвердил аутентичность подписи Януковича на обращении к Путину о введении российских войск.

Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. 

29 июня суд разрешил заочное производство против Януковича.

5 июня защита Виктора Януковича подала Оболонскому районному суду Киева отказ беглого бывшего президента от своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко.

Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил беглому бывшему президенту Виктору Януковичу, обвиняемого в государственной измене, государственного адвоката Виталия Мешечека.  Согласно данным Совета адвокатов Киева, адвокатское свидетельство было выдано ему 13 июня 2012 года Донецкой областной дисциплинарно-квалификационной коллегией адвокатов.

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