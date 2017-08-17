В ГФС подсчитали, сколько автомобилей с иностранными номерами находятся в Украине незаконно

Легализовать такие авто было бы нечестно по отношению к гражданам, которые приобрели машины законным путем, считают в таможне

В Украине насчитывается около 52 тыс. автомобилей иностранной регистрации, которые находятся в стране с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщил и. о. начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальський, передает Обозреватель.

По его данным, по состоянию на июль в Украине с нарушением таможенного законодательства находились более 24,5 тыс. автомобилей, ввезенных в режиме "временный ввоз", в том числе ввезенных резидентами – более 1 тыс. транспортных средств, а также свыше 27,5 тыс. машин, ввезенных в режиме транзит, в том числе ввезенных резидентами – почти 27 тысяч.

При этом Тупальський предлагает отказаться от идеи легализации этих автомобилей при помощи изменений в законодательство, а их владельцам – отказаться от машин, чтобы избежать штрафов.

"Любая "легализация" в данном случае будет неверным решением. Это будет нечестно по отношению к законопослушным гражданам, которые приобрели машины законным путем. А кроме того, бюджету будет нанесен значительный ущерб... Законодательство предусматривает легальные возможности для резидентов Украины использовать такие автомобили. Если определенные законами условия не затронуты, и, главное, не закончился срок временного ввоза, то автомобиль можно вывезти за таможенную территорию Украины. И, наверное, даже попытаться продать его, вернув часть денег. В противном случае остается только вспомнить фразу: закон суров, но это закон!" – отметил Тупальський.

Кроме того, с целью прекращения массового незаконного использования транспортных средств иностранной регистрации в Украине он предложил разрекламировать практику судов, которые штрафуют украинцев, пользующихся автомобилями, ввозимыми для них нерезидентами. Причем, по мнению главы Киевской таможни, особенно надо подчеркнуть именно размеры штрафов, которые установлены на уровне 300% от неуплаченных таможенных сборов.

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"Необходимо предоставить полиции доступ к базе данных органов таможенного контроля по отношению к транспортным средствам, въезжающим в Украину. Как вариант, можно создать совместные рабочие группы в составе сотрудников таможни и полиции, которые смогут проверять соблюдение водителями, которые управляют машинами на иностранных номерах, требований таможенного режима, сроков транзита, временного ввоза и т. п. Или даже организовать всеукраинскую операцию по выявлению таких нарушений", – подчеркнул Тупальський.