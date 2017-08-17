Суд удовлетворил самоотвод госадвоката Януковича

Оболонский районный суд Киева удовлетворил самоотвод государственного адвоката беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечека. Соответствующее решения председательствующий судья Владислав Девятко, передает 112 Украина.

"Суд считает возможным принять отказ защитника от выполнения своих обязанностей, поскольку последний указывает невозможность осуществлять дальнейшую защиту обвиняемого Януковича, ссылаясь на п.4 ч. 4 ст.47 статьи УПК Украины. Суд постановил принять отказ защитника Мешечека от выполнения своих обязанностей. Поручить Региональному центру по предоставлению бесплатной правовой помощи в Киеве безотлагательно назначить адвоката для защиты обвиняемого Януковича и обеспечить его явку 6 сентября 2017 года в 10:00", – сказал судья.

Ранее сообщалось, что назначенный государственным адвокатом Януковича Виталий Мешечек сегодня, 17 августа, заявил, что хочет отказаться от обязанностей защитника. В прокуратуре выступили против самоотвода госадвоката.

Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

29 июня суд разрешил заочное производство против Януковича.

5 июня защита Виктора Януковича подала Оболонскому районному суду Киева отказ беглого бывшего президента от своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко.

Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил беглому бывшему президенту Виктору Януковичу, обвиняемого в государственной измене, государственного адвоката Виталия Мешечека. Согласно данным Совета адвокатов Киева, адвокатское свидетельство было выдано ему 13 июня 2012 года Донецкой областной дисциплинарно-квалификационной коллегией адвокатов.