Сотник легиона Ю. Будзиновский со штабом своей сотни (около 1915) / Фото: Википедия

Это было первое украинское вооруженное формирование со времен уничтожения казацких отрядов Екатериной II

В эти дни в 1914 году во Львове формировался легион Украинских сечевых стрельцов - первое украинское вооруженное формирование со времен уничтожения казацких отрядов Екатериной II

Об этом пишет "Укринформ".



Еще 6 августа 1914 года Главная Украинская Рада и Украинская Боевая Управа провозгласили манифест о создании в составе австро-венгерской армии украинского добровольческого легиона - Украинские сечевые стрельцы (УСС).

По сути, создание легиона УСС, который формировался в структурах австрийской армии, было попыткой создания нового украинского войска. Призыв был услышан: воинами согласились стать почти 30 тыс. добровольцев со всей Галичины. Правда, австрийское правительство, опасаясь патриотических настроений украинцев, ограничило численность легиона в 2,5 тыс.

Ядро военной группировки составили активисты сечево-сокольского, пластунского движения, было немало студентов, вчерашних гимназистов, преподавателей, юристов, художников и других представителей интеллигенции.

Сначала это была только группа патриотов далеких от военного дела, но со временем им удалось преодолеть все препятствия и на начало 1917 года стать хорошо вышколенной украинской военной формацией с национальной символикой, собственной формой и отличиями, а также с украинским официальным языком и терминологией.

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Легион УСС стал воплощением передовой политической мысли и выражал надежду национально сознательной части общества на создание украинского государства. В начале сентября солдаты дали военную присягу: первый раз на верность Австро-Венгрии, а второй - Украине.

В течение 1914 - первой половины 1915 года легион противостоял русским войскам в Карпатах, где одним из самых ярких эпизодов были бои за гору Маковка.

В 1915-1917 годах легионеры участвовали в кровопролитных боях на Подолье. Сотни молодых воинов, украинских патриотов погибли на склонах горы Лисони, на Бережанщине и в других местах. На стрелковых могилах, рядом с фамилиями вычеканивали слова: "Пал за волю Украины".

Впоследствии из легиона УСС был сформирован полк Сечевых стрельцов во главе с Евгением Коновальцем - полк, который принимал активное участие в национально-освободительной борьбе 1917-1920 годов.