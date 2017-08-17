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Главная » Страна » В Нацгвардии обнародовали статистику небоевых потерь за период проведения АТО

В Нацгвардии обнародовали статистику небоевых потерь за период проведения АТО

В Нацгвардии обнародовали статистику небоевых потерь за период проведения АТО
Ярослав Сподар / Фото: Українські новини

В 2017 году четыре нацгвардейца покончили с собой

17.08.17 72
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С начала антитеррористической операции в Донбассе небоевые потери среди военнослужащих Нацгвардии составили 126 человек. Об этом заявил заместитель командующего НГУ Ярослав Сподар, передают Українські новини.

По слова Сподара, с начала 2014 года Национальная гвардия потеряла в общей сложности 198 военнослужащих, а большинство из них – 126, погибли не в результате боевых действий.

"У нас с 2014 года небоевые потери, в том числе, утонувшие военнослужащие, попавшие в ДТП и так далее, составляют 126 человек. Мы потеряли этих людей по разным причинам, там были и болезни, и несчастные случаи, личная неосторожность, бытовые ситуации, дорожно-транспортные происшествия", – заявил Сподар.

Он отметил, что 43 бойца из числа небоевых потерь погибли в зоне проведения операции.

Сподар также констатировал снижение количества погибших военнослужащих в результате самоубийств, отметив, что с ними стали лучше работать психологи.

"На сегодняшний день мы имеем 4 таких случая (самоубийства, – ред.) за текущий год: 1 – в зоне АТО, 1 – на мирной территории, во внеслужебное время, 1 – в больнице и еще 1 суицид – в отпуске. При этом в 2015 году было 23 случая, в 2016 году – 15", – отметил Сподар.

"Тут есть объективные причины, потому что в 2014-2016 годах преимущественно в зоне АТО были или добровольцы, или мобилизованные. Мы же знаем прекрасно, как мобилизованных отбирали, как работали психологи и тому подобное", – подчеркнул он.

Сподар сообщил, что с конца 2016 года изменилась нормативная база и появилась служба психологического обеспечения.

"При этом мы учли международный опыт и у нас на сегодняшний день в Главном управлении есть отдел психологического обеспечения – 6 человек, есть такие в территориальных управлениях, в воинских частях. Плюс мы вышли на работу с полиграфами (детекторами лжи). Мы подготовили людей, которые умеют работать с полиграфами, уже подготовлена необходимая инструкция. Применяется полиграф прежде всего во время профессионально-психологического отбора, а также во время проведения служебных расследований", – рассказал замкомандующего НГУ.

По его словам, посольство США выделило для этого $53 тыс. и обучило персонал, который на сегодняшний день полностью подготовлен к работе с полиграфом в Нацгвардии.

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