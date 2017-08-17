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Суд назначил новый график заседаний по делу о госизмене Януковича

Суд назначил новый график заседаний по делу о госизмене Януковича
Виктор Янукович / Фото: teh-nomad.livejournal.com

За подсудимым сохраняется право присутствовать – лично или путем видеоконференцсвязи

17.08.17 19
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Оболонский районный суд Киева определил новый график заседаний по делу по обвинению беглого бывшего президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает Укринформ.

"Прошу записать даты следующих судебных заседаний по этому делу. 6 сентября на 10:00, 7 сентября на 10:00, 14 сентября на 10:00, 21 сентября на 10:00, 27 сентября на 10:00, 28 сентября на 10:00, 5 октября на 10:00, 11, 12 октября на 10:00 и 15, 19, 25 и 26 октября на 10:00", – сказал Девятко.

Также председательствующий судья подчеркнул, что для Януковича суд разместит объявление в газете "Урядовий кур'єр", где повторно будет указано, что экс-президент имеет право присутствовать в судебном заседании, в том числе путем видеоконференцсвязи. 

Судья добавил, что аналогичное объявление будет опубликовано на сайте Оболонского райсуда Киева, а также направлено по официальным адресам проживания Януковича, в том числе по адресу в РФ.

Ранее сообщалось, что назначенный государственным адвокатом Януковича Виталий Мешечек сегодня, 17 августа, заявил, что хочет отказаться от обязанностей защитника. В прокуратуре выступили против самоотвода госадвоката.

Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. 

29 июня суд разрешил заочное производство против Януковича.

5 июня защита Виктора Януковича подала Оболонскому районному суду Киева отказ беглого бывшего президента от своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко.

Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил беглому бывшему президенту Виктору Януковичу, обвиняемого в государственной измене, государственного адвоката Виталия Мешечека.  Согласно данным Совета адвокатов Киева, адвокатское свидетельство было выдано ему 13 июня 2012 года Донецкой областной дисциплинарно-квалификационной коллегией адвокатов.

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