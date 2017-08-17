66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона

Такие парламентарии зарегистрировали от одного до нескольких десятков проектов законов, однако ни один из них не был принят

В Верховной Раде 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона.

Такие парламентарии зарегистрировали от одного до нескольких десятков проектов законов, однако ни один из них не был принят, пишет Комитет избирателей Украины.



В частности, Андрей Белецкий за 2,5 года работы в ВР зарегистрировал 30 безуспешных проектов законов, Дмитрий Ярош - 10, Юрий Бойко - 15, Вадим Рабинович - 47, Евгений Мураев - 127, Дмитрий Белоцерковец - 21, Сергей Левочкин - 8, Нестор Шуфрич - 19 Виталий Хомутынник - 21, Михаил Добкин - 5, Дмитрий Добкин - 1.



"За время работы ВР VIII созыва было принято более 700 законов. При этом в парламенте есть несколько десятков человек, которые до сих пор не стали авторами ни одного законодательного акта. Сейчас каждый седьмой депутат ВР демонстрирует нулевую производительность работы. Отдельные политики безответственно относятся к законодательной работе. Законопроекты часто регистрируются для пиарактивности, отчетности перед избирателями или реагирования на актуальные события, а потому не имеют шансов на принятие", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

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По его словам, среди депутатов с нулевым КПД работы - 29 членов "Оппозиционного блока", 10 - внефракционных депутатов, 10 - депутатов БПП, 7 - "Видродження", 5 - "Народного Фронта", 2 - "Батькивщины", по 1 депутату от РПЛ, "Самопомощи" и "Воли Народа".



Низкие показатели депутатов "Оппоблока" являются ожидаемыми, однако даже в этой политсиле есть довольно успешные депутаты-законодатели. К примеру, Юрий Мирошниченко является автором 6 принятых законов, Юрий Павленко - 4.



В то время как часть депутатов до сих пор не инициировали ни одного принятого закона, отдельные политики присоединились к разработке уже несколько десятков успешных законодательных актов. Так, Виктор Галасюк (РПЛ) является автором 48 принятых законов, Олег Ляшко (РПЛ) - 41, Максим Ефимов (БПП) - 27, Виктор Кривенко (БПП) - 26, Иван Винник (БПП) - 21.