В Госпогранслужбе рассказали, что будут делать, если на границе появится Саакашвили

Если прекращается гражданство Украины, то и паспорт соответствующего гражданина теряет силу

Государственная пограничная служба откажет Михеилу Саакашвили в пересечении украинской границы, если тот прибудет в пункт пропуска. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогрансужбы Олег Слободян, комментируя заявление Саакашвили о том, что 10 сентября он прибудет на пункт пропуска "Краковец" и попытается из Польши въехать в Украину, передает Украинская правда.

"Если границу пересекает человек, у которого недействителен документ, то соответственно такой документ изымается, а такому человеку отказывают в пересечении границы", – сказал Слободян.

Он уточнил, что если прекращается гражданство Украины, то и паспорт соответствующего гражданина теряет силу.

Напомним, 16 августа бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.

Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте. Саакашвили заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Политик намерен добиваться восстановления своих прав через суд.