Повод для гордости. 10 достижений, которыми может гордиться Украина

Гордость за свою страну для многих украинцев чувство не вполне привычное, в каждом достижении они подсознательно ищут хоть какой-то изъян. И когда нас спрашивают о том, чем мы можем гордиться, на ум, как правило, приходят то ли природные, то ли исторические аргументы. Принято гордиться, например, чернозёмами. Или славным казацким прошлым. Это тоже хорошо, но к этим достижениям нынешние украинцы непричастны. Мы пошли другим путём и выбрали те успехи, которыми могут гордиться жители независимой Украины вопреки всем внешним и внутренним неурядицам. Причём это успехи именно страны, отдельных людей и общества, которое они составляют, а не государства. С последним у нас пока особо не складывается.

Майдан

Украина — одна из немногих стран, где самые обычные люди смогли круто изменить ход исторических событий и курс своей страны. Не олигархи или чиновники, не политические группировки и не военные хунты. А сотни тысяч, миллионы людей, которые вышли на улицы и площади по всей стране. В 2004 году удалось добиться переголосования во втором туре президентских выборов и сорвать уже, казалось, свершившуюся, хоть и сфальсифицированную победу Виктора Януковича. Через девять лет всё повторилось в большем масштабе и уже с существенными потерями, но клептократический режим Януковича удалось свергнуть, хотя шансы на успех изначально виделись невысокими. Когда украинский народ действительно чем-то возмущён, он забывает о противоречиях, стереотипах, расколах и былых обидах и работает как единый слаженный механизм.

Отпор агрессору

Украинцы доказали, что могут не только побеждать, но и отстаивать свою победу. Украинский народ смог остановить агрессию гораздо более сильного противника. Кремлёвские планы по оккупации половины страны и созданию «Новороссии» провалились. Причём эту победу одержал в первую очередь народ, а не государство. Без всякой внешней помощи, только за счёт энтузиазма добровольцев и волонтёров Украине удалось выжить в 2014 году, когда силовые структуры страны приходилось создавать почти с нуля. Это действительно общенародная война за независимость. До победы в ней ещё далеко, но остановить неприятеля удалось.

Волонтёры

В условиях неработающего или плохо работающего государства многие его функции приходится выполнять обществу. Особенно ярко это проявилось в создании новых вооружённых сил, фактически — народной армии. Тренировки и пополнение личного состава, материальное обеспечение, от тушёнки до патронов и техники, со временем — разработка беспилотников и целых комплексов управления боем — всё это делалось и делается силами обычных граждан, которые сами организовывали весь процесс, от сбора денег до доставки «подарков» в зону АТО. Благодаря самоорганизации удавалось оперативно решать, хотя бы частично, и другие связанные с войной проблемы — например, устройство вынужденных переселенцев или реабилитация ветеранов.

Программисты

Украинские программисты признаны на международном уровне одними из самых квалифицированных — по версии специализированного кадрового портала HackerRank, украинские специалисты находятся на 11-м месте в общем зачёте, причём в сфере IT-безопасности — на первом. А команда программистов из КПИ dcua заняла 1-е место в рейтинге «белых хакеров» (специалисты, ищущие уязвимости систем). Также успехом во всём мире пользовались игры украинских разработчиков: «Сталкер», «Метро 2033», «Казаки» разошлись миллионными тиражами. Приложения, созданные украинскими специалистами, регулярно попадают в топ App Store, а украинские компании входят в сотню лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг.

Боксёры

Одним из главных международных брендов Украины много лет являлись братья Владимир и Виталий Кличко. Они неоднократно становились чемпионами мира по боксу в самых престижных версиях — WBO, WBC, IBF, IBO, на двоих собрали все чемпионские титулы. В мире хорошо знают и других боксёров-украинцев — олимпийских чемпионов Василия Ломаченко и Александра Усика. На чемпионате мира в 2011 году украинская сборная выиграла общий командный зачёт, четверо наших соотечественников стали чемпионами мира в разных весовых категориях.

Шахматисты

Шахматы — ещё один вид спорта, в котором украинцы могут похвастать большими успехами, несмотря на то, что государство не уделяло шахматам никакого внимания. В 2002 году чемпионом мира стал 18-летний Руслан Пономарёв, победивший другого украинца — Василия Иванчука. Последний уже в 2016 году стал чемпионом мира, но по быстрым шахматам. Чемпионками мира в 2012–2013 и 2015–2016 годах также становились украинки — Анна Ушенина и Мария Музычук. А обе национальные сборные, мужская и женская, — среди постоянных призёров и победителей всемирных шахматных олимпиад.

Толерантность

Украина — далеко не однородная страна в национальном, языковом и религиозном плане. Но это никогда не мешало украинцам жить в мире и терпимо относиться к своим отличиям. Политики и их технологи многократно пытались столкнуть запад и восток, придумывали схемы про «три сорта украинцев», но всё это отражалось лишь на результатах очередных выборов, а до серьёзного противостояния между обычными людьми дело не доходило. Даже войну в Донбассе, несмотря на беспрецедентные усилия российской пропагандистской машины, не удавалось разжечь, пока из самой России не начали прибывать отряды боевиков и диверсантов. А украинцы всегда умели и умеют находить между собой общий язык (разве что кроме совсем уж экзальтированных личностей).

Стремление к знаниям

В Украине один из самых высоких показателей в мире по уровню охвата высшим образованием — 82%. Мы привыкли нарекать на качество высшего образования в стране, однако сам факт стремления украинцев к знаниям, получению квалификации и овладению современными техниками мышления даёт повод гордиться. Хорошее техническое образование во многом обуславливает успех наших программистов за рубежом. А вовлечённость населения в высшее образование повышает уровень эрудиции и способности общества к критическому мышлению, что имеет особое значение в условиях гибридной войны.

Таланты

То, что украинцы любят и умеют петь, известно давно. За время независимости этот факт дважды был подтверждён на международном уровне — певицы Руслана и Джамала побеждали на конкурсе «Евровидение». К этому мероприятию у нас многие относятся скептически и называют его «конкурсом для домохозяек», но цифры говорят сами за себя — аудитория последнего «Евровидения», проходившего в Киеве, составила около 180 млн человек. Для Украины это отличная возможность позитивной самопрезентации — европейцы узнали, что тут и близко нет того кровавого хаоса и анархии, о которых им рассказывает канал Russia Today.

Динамика инноваций

После победы Евромайдана медленно, но уверенно начала развиваться электронная демократия. Гражданское общество получило возможность хоть как-то влиять на деятельность госаппарата, а представители креативного класса и вовсе пошли работать во власть и принесли туда не знакомый прежде дух инноваций. Как следствие, в Украине внедрены электронные петиции, бюджеты участия, порталы открытых данных, система госзакупок ProZorro, портал государственных услуг. И всё это, как правило, делается усилиями небольших групп энтузиастов, преодолевающих косность и лень замшелого чиновничества. Там, где присутствие государства не так ощущается, дела идут быстрее — например, по темпам развития рынка электрокаров Украина заняла 5-е место в мире.