В Донбасс прибыла гумпомощь от Красного Креста

Грузовики с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали в сторону оккупированной территории 16 августа.
Два грузовика с гуманитарной помощью пересекли КПВВ "Новотроицкое".
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что транспортные средства перевозили для жителей оккупированной части Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн.
Напомним, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, примерно четверти жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины не хватает продуктов питания.
Согласно полученным данным, 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс. из них остро нуждаются в продовольствии.
Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.