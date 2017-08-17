По заданию российских кураторов он должен был добывать развединформацию о количестве личного состава и техники воинских частей, находящихся на территории области

Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области мужчину, который собирал информацию для российских спецслужб с целью проведения подрывной деятельности против Украины.

"Житель приграничного населенного пункта в течение последних трех лет неофициально подрабатывал на строительных работах в Москве и Московской области как "трудовой мигрант". Во время очередной поездки в Российскую Федерацию мужчина был задержан представителями ФСБ РФ, которые склонили его к негласному сотрудничеству, угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство", - рассказали в СБУ.

При этом сотрудники ФСБ взяли у задержанного письменное обязательство о сотрудничестве, и присвоили псевдоним для конспирации.

Так, по заданию российских кураторов он должен был добывать разведывательную информацию о количестве личного состава и техники воинских частей, находящихся на территории Черниговской области возле границы с РФ.

Кроме того, от него требовалось собирать сведения "о средствах защиты государственной границы Украины, размещения военных объектов", а также "конфиденциальные данные о сотрудниках украинских правоохранительных органов".

Полученную информацию необходимо было передавать представителю российской спецслужбы во время выездов на территорию РФ, а в случае отказа от выполнения заданий или обращения к украинским правоохранительным органам, украинцу угрожали расправой над его семьей.

"Находясь под психологическим давлением, мужчина начал собирать информацию, однако был уличен сотрудниками украинской спецслужбы. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ФСБ задержала планировавших серию взрывов в Москве террористов ИГИЛ.