Народные депутаты заплатят 3,5 млн грн за пропуски заседаний Рады

По состоянию на июль с начала года из зарплаты народных депутатов Украины вычли 3,5 миллиона гривен за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины со ссылкой на данные аппарата ВР.
"В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни за семь месяцев 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 3 млн 549 тыс. 074,32 грн", - сообщили в аппарате.
Согласно подсчетам КИУ, только 45 народных депутатов посетили все заседания парламента в течение 6 сессии (до 11 июля). Остальные 377 депутатов пропустили одно или несколько заседаний ВР и, соответственно, недополучили часть заработной платы.
Напомним, 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона.