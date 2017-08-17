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ГПУ обыскивает предприятия Новинского, - СМИ

ГПУ обыскивает предприятия Новинского, - СМИ
Фото: Дмитрий Стойков

 Обвинения выдвигаются за умышленное доведение Черноморского судостроительного завода до банкротства

17.08.17 264
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Генеральная прокуратура Украины начала обыски на предприятиях "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.  

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски на судостроительных предприятиях (города Херсон, Николаев), в центральном офисе Смарт-Холдинга (г. Киев) и квартирах сотрудников. На верфях это уже 7-й обыск за год",- говорится в сообщении.

На этот раз обыск проводится в рамках досудебного расследования в отношении злоупотребления служебным положением представителями Фонда государственного имущества Украины и Министерства промышленной политики. Обвинения выдвигаются за умышленное доведение Черноморского судостроительного завода до банкротства.

"На данный момент акции завода, в т.ч. те, которые были куплены на свободном рынке, находятся под арестом по представлению Генеральной прокуратуры. В центральном офисе следственные действия проводятся в отношении долга ЧСЗ в размере 48 тыс. грн", - сообщает пресс-служба холдинга.

Напомним, Черновецкий даже не понимает, в чем его обвиняют.

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