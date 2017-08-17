Российский и американский кураторы Украины могут встретиться уже на будущей неделе

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер могут встретиться в Минске на будущей неделе.
Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Встреча, как ожидается, пройдет в Минске в первой половине следующей недели", - сказал собеседник агентства.
Отметим, Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине 7 июля.
Напомним, Волкер поддерживает поставку в оружия для Украины.