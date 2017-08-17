Украинское военное командование обвинили в бездействии во время Иловайского котла

Участники событий и родственники погибших не верят, что в трагедии виновата только РФ

Бойцы, принимавшие участие в АТО, и родственники погибших в Иловайском котле в 2014 году не согласны с выводами Главной военной прокуратуры Украины о виновности в трагедии исключительно России, и обвиняют командование наших войск в бездействии.

На пресс-конференции в четверг в Киеве участник боевых действий в Иловайске (батальон "Донбасс") Александр Дейнега сказал, что возмущен выводами прокуратуры.

"В 2014 году обвинения с ее (прокуратуры - ред.) стороны касались командования, потом - добровольцев, в этом году она заявила, что во всем виновата Россия. Если вы знали о заходе российских войск, а наша группировка находилась в окружении в три кольца, неужели нельзя было дать нам приказ о выходе из Иловайска?", – цитирует "Интерфакс - Украина" Дейнегу.

По его словам, батальон "Донбасс" зашел в город 18 августа и держал часть города две недели.

"У нас были четкие указания - зачищаете город, потом туда заходит украинская армия, выставляет блокпосты. Но за весь период помощи не было, мы докладывали, что по нам работает артиллерия, и это не сепаратисты, а регулярные российские войска. Командование на это внимание не обращало и бездействовало", - отметил он.

Дейнега заявил, что последним приказом было указание на отход по так называемому "зеленому коридору", без открытия огня.

"Неужели в этом всем виновата только Россия? Бездеятельность наших генералов должна быть наказана", - подчеркнул он.

В свою очередь, мать погибшего в Иловайске участника АТО Наталья Харченко также сообщила, что не согласна с выводами Генпрокуратуры.

"Они врут, и вместо того, чтобы все расследовать, занимаются оправданием. Кто дал приказ на заход в Иловайск батальона "Донбасс" со стрелковым оружием? Почему не дали вовремя приказ на отход? Почему им не вышли навстречу и не поддержали?", - спросила она.

Напомним, ГПУ опубликовала финальный доклад по Иловайской трагедии.