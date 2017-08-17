В США стартовали закупки нелетального оружия для Украины

В рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них, а также защитное снаряжение

Бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Federal Business Opportunities.

Отмечается, что в рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них, а также защитное снаряжение.

Крайний срок, в который участники тендера должны представить свои предложения по ценам, - до 22 августа.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения.