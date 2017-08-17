НАБУ проводит обыски в НКРЭКУ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Об этом в четверг, 17 августа, сообщила "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что НАБУ расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу по определению оптовой цены электроэнергии, известную как "Роттердам плюс".
Уголовное производство было открыто 24 марта 2017 года.
В связи с обысками, заседание НКРЭКУ, которое должно было начаться в четверг в 14:00, перенесли на неопределенное время.
Напомним, Фирташ должен заплатить 57 млн грн за электроэнергию.