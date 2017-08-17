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Главная » Страна » НАБУ проводит обыски в НКРЭКУ

НАБУ проводит обыски в НКРЭКУ

НАБУ проводит обыски в НКРЭКУ
Фото: twitter.com/nab_ukr

Следствие ведется по делу о формуле "Роттердам плюс"

17.08.17 27
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Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщила "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что НАБУ расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу по определению оптовой цены электроэнергии, известную как "Роттердам плюс".

Уголовное производство было открыто 24 марта 2017 года.

В связи с обысками, заседание НКРЭКУ, которое должно было начаться в четверг в 14:00, перенесли на неопределенное время.

Напомним, Фирташ должен заплатить 57 млн грн за электроэнергию.

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