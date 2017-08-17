Киев лишился сети борделей

Сотрудники полиции и прокуратуры выявили в одном из центральных районов Киева массажный салон, в котором предоставлялись интимные услуги, благодаря чему впоследствии выявили и ликвидировали целую сеть подобных заведений.

Согласно обнародованному в четверг сообщению пресс-службы прокуратуры Киева, шесть участников преступной группы сутенеров и ее организатора - 34-летнюю женщину.

"Злоумышленница вместе с сообщниками организовала деятельность на территории Киева нескольких притонов, действовавших под видом массажных салонов", - говорится в сообщении.

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Задержанная также обратилась к начальнику отдела Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины за денежное вознаграждение не препятствовать ее деятельности.

"Чиновник на такое предложение не согласился и задокументировал правонарушения", - уточнили в киевской прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что злоумышленница задержана "на горячем" при попытке передать правоохранителю денежные средства, ей готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Кроме того, в рамках данного расследования правоохранителями проведено девять одновременных обысков и задержаны шесть соучастников преступной группы.

В прокуратуре рассказали, что в результате обысков изъяты черновые записи, инструкции и письменные обязательства "работниц" массажных салонов по оказанию ими интимных услуг, компьютерную технику и денежные средства.

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