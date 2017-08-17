Выяснилось, какие правила чаще всего нарушают водители в Украине

В Украине за первое полугодие 2017 года зарегистрировано 85 549 дорожно-транспортных происшествий.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.
"В период с 01.01.2017 по 31.07.2017 зарегистрировано 85 549 ДТП", - говорится в документе.
Среди основных причин этих ДТП - управление транспортными средствами в состоянии опьянения (3 341 случай), превышение безопасной скорости (15 616), нарушение правил маневрирования (32 371), нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда (1 563), выезд на полосу встречного движения (1 213), нарушение правил объезда перекрестков (5 999), несоблюдение дистанции (19 249), невыполнение требований сигналов регулирования (956), нарушение правил обгона (861), нарушение правил проезда пешеходных переходов (525), нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства (784).
Больше всего ДТП за первое полугодие этого года зарегистрировано в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской областях. В то же время, наименьшее количество ДТП за первое полугодие 2017 года было зарегистрировано в Сумской, Луганской, Кировоградской, Тернопольской и Ривненской областях.
Напомним, официальный онлайн-тест на знание ПДД запустило МВД.