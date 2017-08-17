Киев выделил около двух миллиардов на подготовку к учебному году

В настоящее время столица занимает третье место среди регионов по количеству выделенных на образование средств

В этом году из бюджета Киева на подготовку к новому учебному году выделены 1,93 миллиарда гривен - на 800 миллионов больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На подготовку к новому учебному году и осенне-зимнему периоду по состоянию на начало августа из бюджета Киева выделены средства в сумме 1,93 млрд грн, которые являются пятой частью всего бюджета отрасли и на 800 млн грн больше, чем в 2016 году", - утверждает первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

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Свыше 1 млрд грн было выделено на строительство и реконструкцию учебных заведений, 937,8 млн грн - на девять общегородских программ: "Замена окон", "Подготовка к новому учебному году", "Приобретение компьютерной техники", "Приобретение мебели" и прочее. Около 100 млн грн - на "бытовую мелочь": моющие средства, канцелярские товары, лампы, веники, бумагу, посуду.

В настоящее время Киев занимает третье место среди регионов по количеству выделенных на образование средств.