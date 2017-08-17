Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Украине изменились правила призыва в пограничники
Ситуация в Донбассе

В Украине изменились правила призыва в пограничники

В Украине изменились правила призыва в пограничники
dpsu.gov.ua

Отныне призыв на службу в ГПСУ проводится во время мобилизации на особый период

17.08.17 521
100

Президент Петр Порошенко ввел обязанность прохождения военной службы по призыву в Государственной пограничной службе Украины во время мобилизации в особый период.

Об этом говорится в Указе Президента №219 от 17 августа, опубликованном на сайте Президента.

Данным указом вносятся изменения в положение о прохождении гражданами службы в ГПСУ.

Документом определяется, что призыв на службу в ГПСУ проводится во время мобилизации на особый период. Ранее он проводился только для срочной службы и службы лиц офицерского состава. 

В связи с этим указом вносятся также изменения в раздел об исполнении воинских обязанностей в особый период. Предусматривается, что в случае объявления мобилизации и наступления особого периода проводится призыв военнообязанных и резервистов, а также прием граждан на службу по контракту. Изменениями предусматривается, что призывы военнообязанных в этот период проводятся военными комиссариатами, а резервистов - начальниками органов Госпогранслужбы на основании указов Президента.

При этом военные ГПСУ увольнению не подлежат и продолжают служить сверх установленных сроков до объявления демобилизации. Вместе с тем указом разрешается отмена приказов об увольнении служащих, которые не были исключены из списков личного состава воинских частей. 

Кроме того, положением предусматривается возможность отзыва из отпусков военных, за исключением отпусков для лечения, в связи с беременностью и родами, уходом за малолетними детьми. 

Также предусматривается расширить виды контрактов о прохождении службы в ГПСУ и пересматриваются сроки заключения таких контрактов.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Количество постов на государственной границе будет увеличеноСаакашвили уже в ВенгрииВ Генпрокуратуре пояснили, как Саакашвили может въехать на территорию Украины

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 34252
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 8315
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5094
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7435
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4164
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5951
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2716
  1. Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу 3206 / 3536
  2. На Андреевском спуске в Киеве в считанные часы возник огромный провал 2734 / 3073
  3. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 2303 / 2511
  4. Российские банки отключают от SWIFT, - СМИ 1973 / 2284
  5. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 1971 / 2143
  6. КНДР могла "справиться" с ракетными двигателями и без Украины, - разведка США 1901 / 2122
  7. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 1739 / 2035
  1. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 23 / 2511
  2. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 15 / 2035
  3. 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 9 / 1805
  4. Грех на душу: РПЦ в Крыму готовит детей к войне 7 / 1032
  5. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7 / 8315
  6. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 7 / 7047
  7. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7 / 7435
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.