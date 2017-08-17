В Украине изменились правила призыва в пограничники

Отныне призыв на службу в ГПСУ проводится во время мобилизации на особый период

Президент Петр Порошенко ввел обязанность прохождения военной службы по призыву в Государственной пограничной службе Украины во время мобилизации в особый период.

Об этом говорится в Указе Президента №219 от 17 августа, опубликованном на сайте Президента.

Данным указом вносятся изменения в положение о прохождении гражданами службы в ГПСУ.

Документом определяется, что призыв на службу в ГПСУ проводится во время мобилизации на особый период. Ранее он проводился только для срочной службы и службы лиц офицерского состава.

В связи с этим указом вносятся также изменения в раздел об исполнении воинских обязанностей в особый период. Предусматривается, что в случае объявления мобилизации и наступления особого периода проводится призыв военнообязанных и резервистов, а также прием граждан на службу по контракту. Изменениями предусматривается, что призывы военнообязанных в этот период проводятся военными комиссариатами, а резервистов - начальниками органов Госпогранслужбы на основании указов Президента.

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При этом военные ГПСУ увольнению не подлежат и продолжают служить сверх установленных сроков до объявления демобилизации. Вместе с тем указом разрешается отмена приказов об увольнении служащих, которые не были исключены из списков личного состава воинских частей.

Кроме того, положением предусматривается возможность отзыва из отпусков военных, за исключением отпусков для лечения, в связи с беременностью и родами, уходом за малолетними детьми.

Также предусматривается расширить виды контрактов о прохождении службы в ГПСУ и пересматриваются сроки заключения таких контрактов.