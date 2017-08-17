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Главная » Страна » Священникам УПЦ МП не запрещали служить капелланами, – Нацгвардия
Ситуация в Донбассе

Священникам УПЦ МП не запрещали служить капелланами, – Нацгвардия

Священникам УПЦ МП не запрещали служить капелланами, – Нацгвардия
Иллюстративное фото

Но на территорию воинских частей они могут быть не допущены

17.08.17 353
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В Национальной гвардии Украины заявляют, что деятельность священников УПЦ Московского патриархата на капелланской службе не запрещена. Однако на территорию воинских частей могут быть не допущены священники религиозных организаций, центры которых находятся на территории страны-агрессора.

Об этом говорится в сообщении на странице Национальной гвардии в Facebook.

"Приказом МВД утверждено Положение о службе военного духовенства (капелланской службе) в Национальной гвардии Украины, однако не запрещена, как подают в некоторых СМИ, деятельность священников УПЦ Московского патриархата", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии объясняют, что "речь идет о том, что на территорию воинских частей могут быть недопущены священники тех религиозных организаций, центры которых находятся на территории страны-агрессора".

Кроме того, ссылаясь на статью 35 (Каждый имеет право на свободу слова и вероисповедания) Конституции Украины, в Нацгвардии отмечают, что "ни один нормативно-правовой акт не запрещает и не ограничивает военнослужащим Нацгвардии свободу мировоззрения и вероисповедания, свободу исповедовать любую религию или не исповедовать ни одной, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".

Как сообщалось, сегодня некоторые СМИ информировали о том, что в Национальной гвардии запретили деятельность капелланов УПЦ МП.

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