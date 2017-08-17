Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе

ГП "Завод 410 гражданской авиации" в ближайшие два года планирует начать ремонт и обслуживание агрегатов самолетов Boeing и Airbus.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В данный момент завод ведет переговоры с Airbus по техническому обслуживанию и ремонту самолетов компании. В рамках сотрудничества с Boeing с привлечением инвесторов планируется провести техническое обслуживание и покраску самолетов семейства Boeing-737. Начать планируется с пяти самолетов в год, а к 2024 году увеличить до 40.

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В ближайшее время также будет подписано соглашение с Robinson Helicopter Company. Предприятие станет сертифицированным сервисным центром по обслуживанию вертолетов этого класса.

Напомним, "Антонов" построит 70 самолетов в ближайшие пять лет.