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Главная » Страна » Немцы дали Киеву €280 тысяч, чтобы сделать из него "умный город"

Немцы дали Киеву €280 тысяч, чтобы сделать из него "умный город"

Немцы дали Киеву €280 тысяч, чтобы сделать из него "умный город"
Иллюстративное фото

Как предполагается, это позволит лучше бороться с коррупцией 

17.08.17 31
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Немецкая правительственная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Министерства экономического развития и сотрудничества Германии выделила Киеву 280 тысяч евро для реализации проекта Kyiv Smart City 2020 – трансформации Киева в "умный город".

Об этом сообщает КГГА.

В рамках концепции Kyiv Smart City 2020 около 200 государственных служащих, журналистов и представителей общественности пройдут квалифицированное обучение для компетентного пользования порталом "Открытый бюджет".

Возможности этого портала будут способствовать получению информации о распределении бюджетных ассигнований и исполнении бюджета отдельными его распорядителями с их позиционированием на карте Киева.

Также он предоставит доступ к информации о доходах, полученных от сдачи в аренду или других способов использования муниципальной собственности.

Все это, как предполагается, позволит лучше бороться с коррупцией и создавать условия для прозрачности управления бюджетными средствами Киева, а также повысит кадровый потенциал сотрудников муниципалитета.

Завершение реализации всех мероприятий запланировано на начало 2018 года.

Напомним, Киев лишился сети борделей.

 

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