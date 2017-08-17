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Мера пресечения Полякову продлена на два месяца

Мера пресечения Полякову продлена на два месяца
Фото из открытых источников

Электронный браслет останется на народном депутате

17.08.17 21
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Соломенский районный суд города Киева продлил меру пресечения народному депутату Украины Максиму Полякову на 2 месяца – до 17 октября текущего года. 

Соответствующее решение суд принял в четверг вечером, передает "Интерфакс-Украина".

За Поляковым сохраняется обязательство носить электронный браслет, уведомлять следствие о смене места проживания, сдать все документы, которые дают ему возможность покинуть пределы страны, а также не покидать Киев", - говорится в сообщении.

Кроме того, остается в силе залог, внесенный за Полякова, в размере 304 тыс. грн.

18 августа в 10:00 Соломенский районный суд продолжит рассмотрение ходатайства стороны обвинения о взыскании залога в доход государства.

Напомним, что 21 июля Соломенский райсуд Киева назначил Полякову залог в суме 304 тыс. грн, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорта. Сразу после решения суда Полякова вызвали в полицию Черкасской области, чтобы надеть электронный браслет. 

Напомним, в России арестовали руководителей путинского авиаотряда.

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