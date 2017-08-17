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Главная » Страна » В харьковском аэропорту орудовала банда полицейских

В харьковском аэропорту орудовала банда полицейских

В харьковском аэропорту орудовала банда полицейских
Иллюстративное фото

Правоохранители брали взятки с иностранцев

17.08.17 571
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Прокуратура Харьковской области совместно с СБУ и Национальной полицией Украины выявила группу работников полиции, которые в аэропорту Харькова брали взятки с иностранцев за беспрепятственное пересечение границы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

 

На этой неделе во время получения части взятки в сумме 3,8 тыс. грн был задержан капрал полиции. Следователи прокуратуры устанавливают других участников схемы.

Досудебное расследование проводится следственным управлением прокуратуры области по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигурантов производства и объявлении им подозрения.

Напомним, в Нацполиции Украины появилась криминальная разведка.

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