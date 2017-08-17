В харьковском аэропорту орудовала банда полицейских

Прокуратура Харьковской области совместно с СБУ и Национальной полицией Украины выявила группу работников полиции, которые в аэропорту Харькова брали взятки с иностранцев за беспрепятственное пересечение границы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

На этой неделе во время получения части взятки в сумме 3,8 тыс. грн был задержан капрал полиции. Следователи прокуратуры устанавливают других участников схемы.

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Досудебное расследование проводится следственным управлением прокуратуры области по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигурантов производства и объявлении им подозрения.

Напомним, в Нацполиции Украины появилась криминальная разведка.