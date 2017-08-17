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Геращенко раскрыл способ предотвращения терактов

Геращенко раскрыл способ предотвращения терактов
Фото из открытых источников

Оказывается, это внедренные агенты

17.08.17 50
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Сегодняшний успех Службы безопасности Украины связан с тем, что в СБУ были люди, которые смогли предупредить о попытке подрыва здания Нацгвардии в Мариуполе.

Такое мнение выразил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". 

"То, что сегодня СБУ задержала очередные группы российских диверсантов, это показывает, что в нашей стране СБУ и другие правоохранительные органы постепенно улучшают качество своей работы... Сейчас весь мир находится под угрозой терроризма. Лучший способ раскрытия террористических актов - это внедрение в группы террористов агентов, которые могут заранее предупреждать о тех или иных преступлениях", - считает Геращенко.

"Судя по всему, сегодняшний успех связан с тем, что в СБУ были люди, которые смогли предупредить о том, что в Украину приедут группы, которые будут заниматься попыткой подрыва частей Нацгвардии", - сказал он. 

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила террористические акты, которые готовила в Мариуполе российская военная разведка.

Главной задачей террористов было взорвать взрывчатку вблизи места дислокации одного из батальонов Национальной гвардии. Все злоумышленники являются гражданами Украины, двое из них – уроженцы России, один из которых прибыл в город с временно оккупированных территорий после отбывания наказания.

По заключению экспертов, мина ПОМ-2Р1 принята на вооружение ВС РФ в 1997 году. В Украине мина такого типа не производится.

У террористов изъяты тротиловые шашки весом по 400 и 200 граммов, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, электродетонаторы, патроны к автоматическому оружию, пакет с болтами, гайками и другими металлическими предметами, которые планировались к использованию как поражающие элементы, будильник с проводами.

Был также задержан третий член террористической группы, который пытался доставить в Мариуполь средства поражения – гранаты РГД-5 и шесть тротиловых шестисотграммовых шашек.

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