Сутки в АТО: враг наиболее активен в Авдеевской промзоне

В районе проведения антитеррористической операции вчера, 17 августа, интенсивность обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок не уменьшалась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. Двое наших военных получили ранения. Почти на все огневые провокации силы АТО отвечали плотным огнем на поражение противника.

На донецком направлении, как и несколько дней подряд, основная активность врага фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. С 18:00 и до полуночи боевики 5 раз били по нашим позициям из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, дважды под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты неподалеку Новоселовки Второй. А около 21:00 преступники в очередной раз из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей поселка Зайцево.

На луганском направлении враг открывал огонь на подступах к Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке. А в результате обстрела из гранатомета наших укреплений в районе Троицкого, один украинский боец ​​получил ранения.

На мариупольском направлении было относительно тихо. Лишь вблизи Широкино боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра.