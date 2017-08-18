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Главная » Страна » В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран

В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран

В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран
Теракт в Барселоне / Фото: twitter.comboppinmule

Информации о пострадавших при наезде фургона в Барселоне украинцах пока нет

18.08.17 128
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В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны  (Испания) пострадали граждане не менее 18 государств. Об этом сообщили местные власти, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По информации агентства, к 01:00 по местному времени (02:00 по Киеву) известно о пострадавших из Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира.

Напомним, вечером 17 августа, в Барселоне на пешеходном бульваре Рамбла фургон въехал в толпу людей, в результате чего погибли 13 человек, еще 100 получили ранения.

Испанская полиция задержала уже двух подозреваемых в связи с террористическим актом, однако их имена не уточняются.

За наезд фургона на толпу в центре Барселоны взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство".

Ранее генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая сообщила, что на данный момент информации о пострадавших в ходе теракта в Барселоне украинцах нет.

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