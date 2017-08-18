Для совершения терактов в России ФСБ пыталась втемную использовать экс-участников АТО, – Грицак

ФСБ РФ пыталась втемную использовать бывших участников АТО для совершения терактов в России. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает УНИАН.

"Цинизм российских спецслужб заключается в том, что ФСБ ради достижения геополитических целей высшего российского руководства не только планирует убийство украинских граждан, но и готова организовать массовые жертвы среди российского, то есть своего, населения. Фактически речь идет о сценариях, которые были использованы спецслужбами РФ в 1999 году, послуживших фактически началом очередной чеченской кампании", – заявил Грицак.

"Главная новинка российских спецслужб - это использование втемную бывших участников АТО для прикрытия своих операций. Мы получили информацию, что ФСБ через подконтрольную структуру - Федеральный информационный центр - готовит очередную провокацию против нашего государства", - сообщил глава СБУ.

Он отметил, что руководители этого центра получили задание от ФСБ подобрать из числа бывших воинов АТО, граждан Украины, кандидатов для якобы заработков в России, и в качестве посредников привлекли двух граждан Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФСБ задержала планировавших серию взрывов в Москве террористов ИГИЛ

"Трем бывшим участникам АТО – это Бондарь Юрий, Морозов Сергей, Юркевич Станислав – посредники, жители Днепропетровской области, предложили выехать в Москву и осуществить там незначительные строительные работы, за это получить хорошее вознаграждение. Ведь именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве", – рассказал Грицак.