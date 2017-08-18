Кабмин планирует уменьшить социальные нормы пользования газом

Социальные нормы пользования газоснабжением могут быть снижены на 25%. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания Кабинета министров Украины 18 августа, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту решения, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норму предлагается снизить с 4,4 до 3,3 куб.м на одного человека в месяц.

В случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя – с 7,1 до 5,4 куб. м, а с газовым водонагревателем – с 14 до 10,5 куб. м.

В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту будет установлена в 5,4 куб.м на человека в месяц, указано в проекте решения.