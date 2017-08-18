Правительство намерено уточнить правила назначения субсидий

Кабинет министров намерен уточнить правила назначения субсидий. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания правительства 18 августа, передает Интерфакс-Украина.
Предложенный документ четко устанавливает, что субсидия не может назначаться одновременно по месту регистрации физлица и месту ее фактического проживания.
Среди других изменений – расчет субсидии за отопительный сезон в октябре осуществляется на основании доходов за первый – второй квартал текущего года, а назначение субсидии приостанавливается, если долг по оплате услуг просрочен не просто на два месяца, но и сумма просрочки превышает 340 грн.
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Помимо того Кабмин намерен разрешить ОСББ и ЖБК проводить расчет неиспользованных сумм субсидий.