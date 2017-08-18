Программа мероприятия включает:
- докладмеждународного эксперта на тему копродукции документального кино / презентацию кейса успешного совместного документального проекта
- питчингдокументальных проектов, имеющих потенциал для международной копродукции из разных стран (по предварительному отбору B2B Doc)
- индивидуальные встречипредставителей проектов с потенциальными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве
Специальными приглашенными международными экспертами станут десижн-мейкеры трех направлений:
- Продюсеры стран Балтии и Скандинавии,заинтересованные в участии в совместных проектах
- Представители европейских образовательных платформ и программпо развитию и выведению на рынок документальных проектов из стран Восточной Европы
- Продюсеры телеканалов Европы(commissioners), заинтересованные в копродукции и софинансировании. Эксперты дадут в аудитории свои отзывы о каждом из проектов, рекомендации по их развитию, непосредственно питчингу, а также обсудят возможное партнерство
B2B Doc (Baltic to Black Sea Documentary Network) – международная платформа, инициированная шведскими кинематографистами, с целью развития сотрудничества между документалистами Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии и Армении. В течении последних лет B2B Doc предоставляет разностороннюю поддержку в развитии документальных проектов, в том числе финансовую поддержку для проектов на ранней стадии развития.
B2B DOC CoProduction Meetings – станет первой международной площадкой, на которой будут представлены проекты из большинства стран-членов B2B Doc. Зрители увидят документальные истории из разных уголков мира - сильные персонажи, захватывающие сюжеты и актуальная социальная составляющая.
Обращаем ваше внимание на то, что форум B2B DOC CoProduction Meetings состоится на английском языке, перевод не предусмотрен.
Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации, количество мест ограничено.
Заполнить заявку и подробно ознакомиться с программой можно на официальной странице мероприятия
B2B DOC CoProduction Meetings состоится 18 сентября, 13:00 – 17:00, по адресу: Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, конференц-зал PARIS