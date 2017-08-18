18 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017 пройдет международный форум B2B Doc CoProduction Meetings, посвященный совместному производству документального контента. Форум организован в партнерстве с международной платформой Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc).

Программа мероприятия включает:

доклад международного эксперта на тему копродукции документального кино / презентацию кейса успешного совместного документального проекта

международного эксперта на тему копродукции документального кино / презентацию кейса успешного совместного документального проекта питчинг документальных проектов, имеющих потенциал для международной копродукции из разных стран (по предварительному отбору B2B Doc)

документальных проектов, имеющих потенциал для международной копродукции из разных стран (по предварительному отбору B2B Doc) индивидуальные встречипредставителей проектов с потенциальными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве

Специальными приглашенными международными экспертами станут десижн-мейкеры трех направлений:

Продюсеры стран Балтии и Скандинавии,заинтересованные в участии в совместных проектах Представители европейских образовательных платформ и программпо развитию и выведению на рынок документальных проектов из стран Восточной Европы Продюсеры телеканалов Европы(commissioners), заинтересованные в копродукции и софинансировании. Эксперты дадут в аудитории свои отзывы о каждом из проектов, рекомендации по их развитию, непосредственно питчингу, а также обсудят возможное партнерство

B2B Doc (Baltic to Black Sea Documentary Network) – международная платформа, инициированная шведскими кинематографистами, с целью развития сотрудничества между документалистами Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии и Армении. В течении последних лет B2B Doc предоставляет разностороннюю поддержку в развитии документальных проектов, в том числе финансовую поддержку для проектов на ранней стадии развития.

B2B DOC CoProduction Meetings – станет первой международной площадкой, на которой будут представлены проекты из большинства стран-членов B2B Doc. Зрители увидят документальные истории из разных уголков мира - сильные персонажи, захватывающие сюжеты и актуальная социальная составляющая.

Обращаем ваше внимание на то, что форум B2B DOC CoProduction Meetings состоится на английском языке, перевод не предусмотрен.

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Заполнить заявку и подробно ознакомиться с программой можно на официальной странице мероприятия

B2B DOC CoProduction Meetings состоится 18 сентября, 13:00 – 17:00, по адресу: Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, конференц-зал PARIS