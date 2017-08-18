У заместителя главы Национальной полиции угнали Lexus

У заместителя начальника Нацполиции Александра Фацевича угнали автомобиль Lexus GX. Об этом на своей странице в Facebook сообщил редактор программы "Гроші" Сергей Мальнев.

Речь идет о Lexus GX 2004 года. Машина – служебная и согласно сообщению, ее украли из-под дома водителя в с. Софиевская Борщаговка.

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Ранее сообщалось, что в Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали 8 членов банды, которая занималась угоном элитных автомобилей. Члены группировки, в которую, в частности, входили помощник судьи и сотрудник одного из сервисных центров МВД, похитили протяжении 2016-2017 годов более 15 элитных автомобилей.

Воры также скупали "проблемные" автомобили (угнанные, кредитные, не растаможенные, без документов), перебивали на них номера кузовов и агрегатов, подделывали техпаспорта и номерные знаки. Потом продавали их доверчивым покупателям под видом легального авто с фальшивыми нотариальными доверенностями.