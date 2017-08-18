- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки в АТО: враг наиболее активен в Авдеевской промзоне
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 18 августа
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 18 августа
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 34636
- Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 8599
- Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5182
- Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7523
- Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4271
- Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6242
- Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2774
- В России арестовали руководителей путинского авиаотряда 2334 / 2709
- Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе 2112 / 2471
- В Киеве сегодня стреляли и грабили 1890 / 2001
- Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 1869 / 2477
- 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 1648 / 1829
- Кабмин планирует уменьшить социальные нормы пользования газом 1553 / 2228
- В США стартовали закупки нелетального оружия для Украины 1542 / 1748
- Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 13 / 2477
- Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату 12 / 1466
- От Карпат до Чёрного моря. Что посмотреть в путешествии по Днестру 10 / 883
- 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 9 / 1829
- Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 9 / 2991
- Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе 8 / 2471
- Священникам УПЦ МП вход в украинскую гвардию запрещен, - замкомандующего НГУ 7 / 975
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.