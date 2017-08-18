В НАБУ заявляют о давлении из-за дела "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро Украины подвергается давлению из-за расследования по Роттердам+. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает День.

"По поводу олигархов мы также работаем... Все эти производства существуют, но существует и колоссальное давление, особенно в отношении Роттердам+. Фактически все наши представления останавливаются судом, то есть идет полное блокирование расследования", - рассказал председатель НАБУ.

Сытник добавил, что подобная ситуация происходит с расследованием в отношении руководства Запорожского титано-магниевого комбината. По словам председателя НАБУ, дело полгода находилась в Печерском райсуде Киева. Девять месяцев назад его передали в Запорожье, и никакого прогресса с тех пор нет.

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Напомним, НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые утвердили формулу Роттердам+.