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В НАБУ заявляют о давлении из-за дела "Роттердам+"

В НАБУ заявляют о давлении из-за дела "Роттердам+"
Артем Сытник / Фото: УНИАН

Фактически все представления антикоррупионеров останавливает суд, идет полное блокирование расследования

18.08.17 626
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Национальное антикоррупционное бюро Украины подвергается давлению из-за расследования по Роттердам+. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает День.

"По поводу олигархов мы также работаем... Все эти производства существуют, но существует и колоссальное давление, особенно в отношении Роттердам+. Фактически все наши представления останавливаются судом, то есть идет полное блокирование расследования", - рассказал председатель НАБУ.

Сытник добавил, что подобная ситуация происходит с расследованием в отношении руководства Запорожского титано-магниевого комбината. По словам председателя НАБУ, дело полгода находилась в Печерском райсуде Киева. Девять месяцев назад его передали в Запорожье, и никакого прогресса с тех пор нет.

Напомним, НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые утвердили формулу Роттердам+.

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