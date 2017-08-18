Ахметов получил блокпакеты еще двух облэнерго

Компания "Ornex", входящая в группу "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба группы "СКМ".
Акции были выставлены на продажу Фондом государственного имущества Украины. Цена 25% акций "Западэнерго" составила 417,163 млн гривен, 25% "Киевэнерго" — 759,633 млн гривен.
Отметим, ранее та же Ornex приобрела 25% акций "Донецкоблэнерго" за 143,81 млн гривен.
Напомним, Фонд госимущества объявил о начале энергетической приватизации.