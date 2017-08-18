Массовое отравление детей произошло в Скадовске

В четверг, 17 августа, в Скадовске Херсонской области зафиксировано 16 случаев отравления у детей.
Как сообщили в Госпотребслужбе региона, все дети отдыхали в загородном оздоровительном лагере "Романтик".
Троих детей госпитализировали в инфекционное отделение, остальные проходят амбулаторное лечение. У двоих обнаружили острый гастроэнтероколит, пищевая токсикоинфекция наблюдается у 14 детей.
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Начато эпидемиологическое расследование. Были обнаружены нарушения требований санитарного законодательства и нормативно-правовых актов, которые регулируют организацию питания детей.
Лагерь приостановил свою деятельность, расследование продолжается.
При этом отмечается также, что владельцы лагеря в июне текущего года не допустили специалистов на территорию и не предоставили возможность осуществить плановую проверку.
Главное управление Госпотребслужбы направило иск в суд.
Напомним, в детском лагере на Львовщине произошло массовое отравление.