Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В НАБУ осталось 50 вакантных должностей

В НАБУ осталось 50 вакантных должностей

В НАБУ осталось 50 вакантных должностей
Фото: twitter.com/nab_ukr

А было - 700

18.08.17 745
020

Команда Национального антикоррупционного бюро сформирована на 90 процентов, осталось 50 вакантных должностей.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Институционное становление Национального антикоррупционного бюро Украины завершилось с началом работы Харьковского и Одесского территориальных управлений. Теперь команда Бюро сформирована на 90 процентов. Вакантными остаются лишь 50 должностей из 700 возможных", - говорится в сообщении.

По информации НАБУ, продолжается процесс назначения на должности детективов, которые стали победителями третьей волны открытого конкурса. Из их числа формируются региональные отделы, которые специализируются на разоблачении коррупционных преступлений в областях, охваченных юрисдикцией территориальных управлений НАБУ.

Сейчас оперативную и следственную работу в Бюро выполняют 168 детективов, а также 36 аналитиков.

В НАБУ рассказали, что за время существования Бюро участниками открытого конкурсного отбора на должности стали свыше 22 тысяч граждан. На каждое вакантное место претендовали от 35 до 40 человек.

В соответствии с Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предельная численность сотрудников НАБУ составляет 700 человек. Для обеспечения выполнения заданий Национального бюро созданы три территориальных управления: Львовское (юрисдикция распространяется на Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Хмельницкую области), Одесское (юрисдикция распространяется на  Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области) и Харьковское (юрисдикция распространяется на Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую области и территорию проведения антитеррористической операции: Луганскую и Донецкую области).

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В НАБУ заявляют о давлении из-за дела "Роттердам+"НАБУ проводит обыски в НКРЭКУБывшему народному депутату Мартыненко частично продлена мера пресечения

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 34809
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 8708
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5229
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7580
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4320
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6348
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2812
  1. В России арестовали руководителей путинского авиаотряда 2361 / 2737
  2. Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе 2134 / 2483
  3. Кабмин планирует уменьшить социальные нормы пользования газом 2129 / 2472
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 1902 / 2529
  5. В Киеве сегодня стреляли и грабили 1900 / 2010
  6. Как выглядит бывший центральный гастроном Киева спустя два месяца после пожара 1790 / 5146
  7. 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 1650 / 1829
  1. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 13 / 2529
  2. Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату 12 / 1507
  3. От Карпат до Чёрного моря. Что посмотреть в путешествии по Днестру 10 / 943
  4. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 10 / 3130
  5. 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 9 / 1829
  6. Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе 8 / 2483
  7. Священникам УПЦ МП вход в украинскую гвардию запрещен, - замкомандующего НГУ 7 / 978
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.