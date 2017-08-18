В НАБУ осталось 50 вакантных должностей

Команда Национального антикоррупционного бюро сформирована на 90 процентов, осталось 50 вакантных должностей.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Институционное становление Национального антикоррупционного бюро Украины завершилось с началом работы Харьковского и Одесского территориальных управлений. Теперь команда Бюро сформирована на 90 процентов. Вакантными остаются лишь 50 должностей из 700 возможных", - говорится в сообщении.

По информации НАБУ, продолжается процесс назначения на должности детективов, которые стали победителями третьей волны открытого конкурса. Из их числа формируются региональные отделы, которые специализируются на разоблачении коррупционных преступлений в областях, охваченных юрисдикцией территориальных управлений НАБУ.

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Сейчас оперативную и следственную работу в Бюро выполняют 168 детективов, а также 36 аналитиков.

В НАБУ рассказали, что за время существования Бюро участниками открытого конкурсного отбора на должности стали свыше 22 тысяч граждан. На каждое вакантное место претендовали от 35 до 40 человек.

В соответствии с Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предельная численность сотрудников НАБУ составляет 700 человек. Для обеспечения выполнения заданий Национального бюро созданы три территориальных управления: Львовское (юрисдикция распространяется на Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Хмельницкую области), Одесское (юрисдикция распространяется на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области) и Харьковское (юрисдикция распространяется на Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую области и территорию проведения антитеррористической операции: Луганскую и Донецкую области).