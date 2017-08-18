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Гройсман хочет поставить точку в блокировке тендеров

Гройсман хочет поставить точку в блокировке тендеров
Владимир Гройсман / Фото: УНИАН

Глава Кабмина считает, что в АМКУ подыгрывают теневым схемам

18.08.17 281
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал обращение в правоохранительные органы, НАБУ и ГПУ с целью проведения расследования случаев безосновательной блокировки государственных тендеров.

Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета министров в пятницу, 18 августа, сообщает пресс-служба правительства.

"Существуют фирмы, в которых ничего нет, кроме печати. Они имеют поддержку в различных органах власти, и они подают заявки на все тендеры, а потом из-за жалоб блокируют все тендеры, требуют деньги. Эта информация должна быть в первую очередь рассмотрена правоохранительными органами. Это коррупционная схема. Об этом говорят на местах, в министерствах. И эти подставные фирмы пытаются скомпрометировать публичность тендерных процедур. Надо в этом вопросе поставить точку", - подчеркнул Гройсман.

"Мое личное мнение, что в Антимонопольном комитете этой схеме подыгрывают. И потом на несколько месяцев приостанавливают закупочные процедуры, выходят на участников тендеров и предлагают им за откаты отозвать свое заявление или каким-либо другим способом урегулировать данную ситуацию", - добавил Гройсман.

Он поручил заместителю министра экономического развития и торговли Украины Максиму Нефьодову в течение трех недель предоставить предложения об изменениях в законодательство, которые обеспечат прозрачность тендерных процедур и сделают невозможными злоупотребления.

Напомним, Владимир Гройсман прошел люстрацию.

 

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