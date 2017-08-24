26 лет спустя. Гид по победам и поражениям в новейшей истории Украины

Победы и поражения Украины в первые годы становления государственности: от Акта провозглашения независимости и до Оранжевой революции



24 АВГУСТА 1991 ГОДА

Акт о независимости

На внеочередной сессии Верховный Совет УССР принял

Акт провозглашения независимости Украины. В декабре этого же года

Леонид Кучма, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич подписали Беловежский

договор, который денонсировал договор 1922 года о создании СССР.







31 МАЯ 1994 ГОДА







Мировой рекорд в прыжках с шестом

Украинцу Сергею Бубке удалось в прыжках с шестом взять

планку в 6,14 м. Его рекорд до сих пор не побит.







17 МАРТА 1995 ГОДА



Закон «Об Автономной Республике Крым»

В 1992 году Верховный Совет Крыма провозгласил полуостров суверенным

государством. Это означало возможность выхода в любой момент из состава

Украины. Без принятия Закона «Об Автономной Республике Крым», который

лишил АРК государственного суверенитета, россияне могли бы в любой

момент оккупировать полуостров без нарушения международных норм.







28 ИЮНЯ 1996 ГОДА



Принятие Конституции Украины

Первые годы независимости Украина продолжала жить по Конституции УССР.

Парламентариям потребовалось пять лет, чтобы принять документ,

определяющий базовые принципы организации высших органов

и местного самоуправления в молодом государстве.



19 ИЮЛЯ — 5 АВГУСТА 1996 ГОДА



Летние Олимпийские игры в Атланте

На Олимпиаде 1996 года украинские спортсмены заняли 9-е место,

получив 9 золотых, 2 серебряных и 19 бронзовых медалей. Это лучший

результат Украины на Олимпийских играх за всю историю страны.



2 СЕНТЯБРЯ 1996 ГОДА



Введение гривны

Спустя пять лет после обретения независимости гривна заменила

купоно-карбованцы. Первоначально их не предполагали использовать

как самостоятельные деньги, поэтому на купонах отсутствовала

защита от подделок и они были крайне непрочны.



3 ИЮЛЯ 1998 ГОДА



Упрощённая система налогообложения для малого бизнеса

Благодаря введению упрощённой системы налогообложения малый бизнес

стал платить государству единый фиксированный налог. Это вывело частных

предпринимателей из тени и сделало невозможной коррупцию фискалов

в отношении малого бизнеса.



23 — 27 ИЮНЯ 2001 ГОДА



Визит папы Иоанна Павла II

Официальной целью визита папы римского было примирение украинских

церквей. Трудно сказать, удалось ли его достичь. Однако визит понтифика

вызвал интерес европейцев к нашей стране.



24 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА



Конфликт вокруг о. Тузла

Россияне попытались оккупировать украинский о. Тузла в Керченском

проливе, начав строить к нему дамбу с материка. После длительных

колебаний Украина направила на остров пограничные войска. Россияне

прекратили строительство. В конфликте относительно Тузлы Украина

впервые показала, что в борьбе за свою территорию способна

применить силу.



