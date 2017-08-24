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26 лет спустя. Гид по победам и поражениям в новейшей истории Украины
Фото: из открытых источников

26 лет спустя. Гид по победам и поражениям в новейшей истории Украины

От кравчучек до наколотых апельсинов. От «любих друзів» до революции достоинства. От аннексии Крыма до безвизового режима. Все «зради» и «перемоги» независимой Украины

Евгений Гордейчик, Милан Лелич - 24.08.17 105
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От кравчучек до наколотых апельсинов
 1991-2004 

Победы и поражения Украины в первые годы становления государственности: от Акта провозглашения независимости и до Оранжевой революции

 #ПЕРЕМОГА ►


  •  24 АВГУСТА 1991 ГОДА


    Акт о независимости
    На внеочередной сессии Верховный Совет УССР принял
    Акт провозглашения независимости Украины. В декабре этого же года
    Леонид Кучма, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич подписали Беловежский
    договор, который денонсировал договор 1922 года о создании СССР.


  •  31 МАЯ 1994 ГОДА



    Мировой рекорд в прыжках с шестом
    Украинцу Сергею Бубке удалось в прыжках с шестом взять
    планку в 6,14 м. Его рекорд до сих пор не побит.


  • 17 МАРТА 1995 ГОДА



    Закон «Об Автономной Республике Крым»
    В 1992 году Верховный Совет Крыма провозгласил полуостров суверенным
    государством. Это означало возможность выхода в любой момент из состава
    Украины. Без принятия Закона «Об Автономной Республике Крым», который
    лишил АРК государственного суверенитета, россияне могли бы в любой
    момент оккупировать полуостров без нарушения международных норм.


  • 28 ИЮНЯ 1996 ГОДА



    Принятие Конституции Украины
    Первые годы независимости Украина продолжала жить по Конституции УССР.
    Парламентариям потребовалось пять лет, чтобы принять документ,
    определяющий базовые принципы организации высших органов
    и местного самоуправления в молодом государстве.


  • 19 ИЮЛЯ — 5 АВГУСТА 1996 ГОДА



    Летние Олимпийские игры в Атланте
    На Олимпиаде 1996 года украинские спортсмены заняли 9-е место,
    получив 9 золотых, 2 серебряных и 19 бронзовых медалей. Это лучший
    результат Украины на Олимпийских играх за всю историю страны.


  • 2 СЕНТЯБРЯ 1996 ГОДА 



    Введение гривны
    Спустя пять лет после обретения независимости гривна заменила
    купоно-карбованцы. Первоначально их не предполагали использовать
    как самостоятельные деньги, поэтому на купонах отсутствовала
    защита от подделок и они были крайне непрочны.


  • 3 ИЮЛЯ 1998 ГОДА 



    Упрощённая система налогообложения для малого бизнеса
    Благодаря введению упрощённой системы налогообложения малый бизнес
    стал платить государству единый фиксированный налог. Это вывело частных
    предпринимателей из тени и сделало невозможной коррупцию фискалов
    в отношении малого бизнеса.


  • 23 — 27 ИЮНЯ 2001 ГОДА



    Визит папы Иоанна Павла II
    Официальной целью визита папы римского было примирение украинских
    церквей. Трудно сказать, удалось ли его достичь. Однако визит понтифика
    вызвал интерес европейцев к нашей стране.


  • 24 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА



    Конфликт вокруг о. Тузла
    Россияне попытались оккупировать украинский о. Тузла в Керченском
    проливе, начав строить к нему дамбу с материка. После длительных
    колебаний Украина направила на остров пограничные войска. Россияне
    прекратили строительство. В конфликте относительно Тузлы Украина
    впервые показала, что в борьбе за свою территорию способна
    применить силу.


  • 22 НОЯБРЯ 2004 ГОДА 



    Начало Оранжевой революции
    21 ноября во втором туре президентских выборов с минимальным
    отрывом победил Виктор Янукович. День спустя по Украине начались
    митинги протеста против фальсификации выборов. Главный из них, в Киеве,
    получил название Оранжевой революции. Митингующим удалось добиться
    признания результатов недействительными. На повторных выборах
    26 декабря победил Виктор Ющенко.

 #ЗРАДА ►


  • 13 ОКТЯБРЯ 1992 ГОДА 


    Создание свободных экономических зон
    Создание специальных экономических зон положило начало масштабной
    коррупции. За взятку любые товары маркировались как произведённые
    в зонах с льготным налогообложением. К примеру, в 1990-х практически
    всё мясо по документам производилось в Донецке, для которого
    действовал льготный налоговый режим.


  •  10 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА  



    Победа коммунистов на выборах в Верховную Раду
    Коммунистическая партия получила 185 депутатских мандатов из 320.
    Коммунисты заблокировали проведение в стране болезненных, но жизненно
    важных либеральных реформ. Если бы украинцы начали активную
    трансформацию страны в 1993 году, сегодня Украина была
    бы лидером Восточной Европы.



  • 10 ИЮЛЯ 1994 ГОДА



    Президентом Украины избран Леонид Кучма
    Кучма внедрил кланово-олигархическую модель управления страной.
    Вместо привлечения западного капитала он создал карманные бизнес-элиты,
    которые власть могла легко контролировать.


  • 5 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА



    Подписан Будапештский меморандум
    Леонид Кучма согласился избавиться от ядерного арсенала взамен
    на обещания США, Великобритании и РФ гарантировать территориальную
    целостность Украины. Ликвидация ядерного оружия была неизбежностью.
    Однако Кучма вполне мог потребовать от партнёров более ощутимых
    гарантий — к примеру, вступления в НАТО.


  • 15 ФЕВРАЛЯ 1995 ГОДА 



    Начало ваучерной приватизации
    Украинцам выдали именные приватизационные сертификаты на долю
    в госимуществе. Месяцами не получавшие зарплату люди продавали
    их за бесценок, позволив зарождающейся олигархии купить ключевые
    предприятия ниже рыночной стоимости.


  •  АВГУСТ 1998 ГОДА 



    Гривна обесценивается в 2,5 раза
    В кризис 1998 года РФ объя­вила дефолт по своим ценным бумагам. Хотя
    Украине удалось договориться о реструктуризации госдолга, новые облигации
    перестали покупать. Возник острый дефицит платёжного баланса. Его
    покрыли за счёт эмиссии. Курс гривны упал с 1,7 до 4 грн. Этот кризис ничему
    не научил чиновников. Госдолг страны растёт из года в год.


  • 25 МАРТА 1999 ГОДА 



    Гибель Вячеслава Чорновила
    В автомобильной катастрофе под Борисполем погиб нардеп Вячеслав
    Чорновил. По одной из версий автокатастрофу подстроили российские
    спецслужбы. Чорновил был одним из немногих идейных политиков страны.


  • 16 СЕНТЯБРЯ 2000 ГОДА



    Исчезновение Георгия Гонгадзе
    Пропал без вести остро критиковавший Кучму главред «Украинской правды»
    Георгий Гонгадзе. 2 ноября в таращанском лесу нашли его тело без головы.
    По сей день политические заказчики убийства не понесли наказания.


  • 27 ИЮЛЯ 2002 ГОДА 



    Скниловская трагедия
    На авиашоу во Львове истребитель СУ-27 потерпел катастрофу, погибли
    78 человек, более 100 были ранены. Это самая масштабная катастрофа
    в мире, случившаяся во время авиашоу.


  • 1 НОЯБРЯ 2002 ГОДА 



    Премьером назначен Виктор Янукович
    Уже в те годы было заметно стремление Януковича выстраивать
    коррупционную вертикаль власти. Однако Леонида Кучму подход донецкого
    чиновника к госуправлению устраивал больше, чем взгляды либеральных
    кандидатов на пост премьера.

От «любих друзів» до революции достоинства
 2005-2013 

 #ПЕРЕМОГА ►

Победы и поражения Украины между двумя революциями


  •  19 МАЯ 2005 ГОДА



    Болонский процесс
    Украина присоединяется к Болонскому процессу реформы образования,
    в рамках которого по всей стране была внедрена система внешнего
    независимого тестирования.


  • 24 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА 



    Продажа Криворожстали
    На конкурсе повторно продают Криворожсталь. Единственный успешный
    опыт столь крупной приватизации в Украине.


  • 17 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА



    Рыночная экономика
    Сенат США предоставляет Украине статус страны с рыночной
    экономикой, позже отменяют и действие дискриминационной
    поправки Джексона — Вэника.


  • 28 НОЯБРЯ 2006 ГОДА



    Признание Голодомора геноцидом
    Верховная Рада признаёт Голодомор геноцидом украинского народа.
    Робкие попытки возрождения национальной памяти.


  • 30 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА



    Второй приход «помаранчевых»
    Досрочные парламентские выборы, вследствие которых Виктор Янукович
    и Партия регионов оказываются в оппозиции, а Юлия Тимошенко второй
    раз становится премьером. Но коалиция БЮТ, НУНС и Блока Литвина
    нестабильна, с 2007-го по 2010 год в стране хронический парламентский
    и общеполитический кризис.


  • 16 МАЯ 2008 ГОДА



    Членство в ВТО
    Украина становится полноправным членом Всемирной торговой организации.


  • 20 МАЯ 2009 ГОДА 



    Победа в Кубке УЕФА
    Донецкий «Шахтёр» завоё­вывает последний кубок УЕФА,
    со счётом 2:1 победив бременский «Вердер».


  • 2 ИЮЛЯ 2011 ГОДА



    Братья Кличко
    Владимир Кличко получает титул чемпиона мира по боксу по версии WBA.
    Все титулы в сверхтяжёлом весе оказываются у братьев Кличко.


  •  8 ИЮНЯ — 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 



    ЕВРО-2012
    Украина и Польша принимают чемпионат Европы по футболу.


  •  21 НОЯБРЯ 2013-ГО — 22 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА



    Евромайдан
    Революция достоинства. Жестокий разгон немногочисленного студенческого
    митинга вывел на улицы украинских городов миллионы людей. Тогда же была
    озвучена и программа- максимум: добиться ухода Виктора Януковича.
    Противостояние длилось без малого три месяца и закончилось победой
    протестующих после кровавых столкновений 18–20 февраля.
    Виктор Янукович и десятки его соратников бежали из страны.

 #ЗРАДА ►


  • 8 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА 



    «Любі друзі»
    Коррупционный скандал в окружении президента Виктора Ющенко, отставки
    Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. С развалом «помаранчевой» команды
    надежда на быстрые преобразования в стране исчезает.


  •  3 АВГУСТА 2006 ГОДА  



    Реванш Партии регионов
    Президент Ющенко подписывает с Партией регионов, социалистами
    и коммунистами «Универсал национального единства», благодаря чему
    Виктор Янукович становится премьер-министром. Реванш «сине-белых»,
    полная деморализация «помаранчевых».


  •  2–4 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА 



    Бухарестский саммит
    На саммите стран НАТО в Бухаресте Украине и Грузии отказывают
    в Плане действий по членству в Альянсе. Это облегчает Кремлю
    будущую агрессию в отношении обеих стран.


  • СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА 



    Экономический кризис
    Мировой экономический кризис докатывается до Украины,
    гривна падает с 5 до 7,7 UAH/USD, сворачивается строительство
    и потребительское кредитование.


  •  19 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА  



    Газовый контракт с РФ
    После очередной газовой войны Россия и Украина подписывают 10-летнее
    соглашение о поставках газа по невыгодной для Киева цене. Спустя два с
    половиной года из-за этого контракта Юлия Тимошенко окажется за решёткой.


  •  7 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА  



    Президент Янукович
    Президентом Украины избран Виктор Янукович. Логичный результат
    общественного разочарования в «помаранчевых». 


  •  29 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 



    Харьковские соглашения
    Скандальная ратификация в Верховной Раде Харьковских соглашений
    о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе
    до 2047 года. Начало постепенной утраты Украиной своего суверенитета и ползучей российской оккупации.


  •  5 АВГУСТА 2010 ГОДА



    Тимошенко в тюрьме
    В Печерском суде арестована Юлия Тимошенко. К тому моменту уже более
    полугода за решёткой сидит Юрий Луценко. Репрессии против политической
    оппозиции набирают ход.


  • 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 



    События во Врадиевке
    Начинаются протесты против зверства милиционеров в райцентре Врадиевка
    Николаевской области, позже акции проходят и в других регионах Украины.
    Протесты против милицейского беспредела потом назовут первым признаком надвигающейся революции.


  • 21 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 



    Отказ от евроинтеграции
    Правительство неожиданно отказывается от подписания Соглашения
    об ассоциации с Евросоюзом, подготовка к которому активно
    шла несколько месяцев. Начинается Евромайдан.

 От аннексии Крыма до безвизового режима

 2014-2017... 

Победы и поражения Украины после Евромайдана

 #ПЕРЕМОГА ►


  •  26 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА


    Перезагрузка власти
    В Украине проходят парламентские выборы, завершающие постмайданную
    перезагрузку власти. Уверенную победу одержали «партии Майдана»,
    сформировавшие коалицию «Европейская Украина».


  •  15 ИЮНЯ 2015 ГОДА



    Экономический рост
    Президент Пётр Порошенко сообщает о начале экономического роста
    после 14 кварталов падения ВВП. По итогам 2016-го ВВП Украины вырос
    на 2,9%, но в долларовом эквиваленте составил
    в два раза меньше показателя 2013 года.


  •  1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА



    Соглашение об ассоциации
    Вступает в силу Соглашение о зоне свободной торговли
    между Украиной и ЕС.


  •  15 МАЯ 2016 ГОДА 



    Победа Джамалы
    Украинская певица Джамала побеждает на конкурсе «Евровидение»
    с песней «1944» о депортации крымских татар.


  •  11 ИЮНЯ 2017 ГОДА



    Безвиз
    Начинает действовать безвизовый режим с Евросоюзом.

 #ЗРАДА ►


  •  С 23 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА 



    Оккупация Крыма
    Пророссийские митинги в Крыму, захват органов власти на полуострове.
    Начало открытой фазы российской агрессии против Украины
    с использованием «зелёных человечков». 18 марта
    президент РФ Владимир Путин подписывает договор
    о присоединении Республики Крым к Российской Федерации.


  • 1 МАРТА 2014 ГОДА 



    Российская агрессия
    Пророссийские акции протеста в крупных городах Юго-Восточной Украины.
    В августе на территорию Украины вторгается регулярная российская армия.
    Украинские войска попадают в котёл под Иловайском. 5 сентября в Минске
    были подписаны первые соглашения о временном прекращении огня
    и урегулировании конфликта.


  • 17 ИЮЛЯ 2014 ГОДА



    Падение боинга
    На подконтрольной боевикам территории падает Боинг-777, выполнявший
    рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли 298 человек — все пассажиры
    и экипаж самолёта. Дальнейшее расследование докажет,
    что боинг был сбит боевиками «ДНР» из завезённого из России ЗРК «Бук».


  •  18 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА



    Дебальцевский котёл
    Украинские войска выходят из окружения под Дебальцевом. В разгар боёв
    за Дебальцево в Минске прошли очередные переговоры «нормандской
    четвёрки» и подписаны так называемые вторые минские соглашения,
    но российские террористические войска не прекратили штурм города.


  •  20 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 



    Убийство Шеремета
    В Киеве убит журналист Павел Шеремет.

Фото: УНИАН/Getty Images/из открытых источников

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