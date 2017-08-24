26 лет спустя. Гид по победам и поражениям в новейшей истории Украины

От кравчучек до наколотых апельсинов
1991-2004
Победы и поражения Украины в первые годы становления государственности: от Акта провозглашения независимости и до Оранжевой революции
#ПЕРЕМОГА ►
-
24 АВГУСТА 1991 ГОДА
Акт о независимости
На внеочередной сессии Верховный Совет УССР принял
Акт провозглашения независимости Украины. В декабре этого же года
Леонид Кучма, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич подписали Беловежский
договор, который денонсировал договор 1922 года о создании СССР.
-
31 МАЯ 1994 ГОДА
Мировой рекорд в прыжках с шестом
Украинцу Сергею Бубке удалось в прыжках с шестом взять
планку в 6,14 м. Его рекорд до сих пор не побит.
-
17 МАРТА 1995 ГОДА
Закон «Об Автономной Республике Крым»
В 1992 году Верховный Совет Крыма провозгласил полуостров суверенным
государством. Это означало возможность выхода в любой момент из состава
Украины. Без принятия Закона «Об Автономной Республике Крым», который
лишил АРК государственного суверенитета, россияне могли бы в любой
момент оккупировать полуостров без нарушения международных норм.
-
28 ИЮНЯ 1996 ГОДА
Принятие Конституции Украины
Первые годы независимости Украина продолжала жить по Конституции УССР.
Парламентариям потребовалось пять лет, чтобы принять документ,
определяющий базовые принципы организации высших органов
и местного самоуправления в молодом государстве.
-
19 ИЮЛЯ — 5 АВГУСТА 1996 ГОДА
Летние Олимпийские игры в Атланте
На Олимпиаде 1996 года украинские спортсмены заняли 9-е место,
получив 9 золотых, 2 серебряных и 19 бронзовых медалей. Это лучший
результат Украины на Олимпийских играх за всю историю страны.
-
2 СЕНТЯБРЯ 1996 ГОДА
Введение гривны
Спустя пять лет после обретения независимости гривна заменила
купоно-карбованцы. Первоначально их не предполагали использовать
как самостоятельные деньги, поэтому на купонах отсутствовала
защита от подделок и они были крайне непрочны.
-
3 ИЮЛЯ 1998 ГОДА
Упрощённая система налогообложения для малого бизнеса
Благодаря введению упрощённой системы налогообложения малый бизнес
стал платить государству единый фиксированный налог. Это вывело частных
предпринимателей из тени и сделало невозможной коррупцию фискалов
в отношении малого бизнеса.
-
23 — 27 ИЮНЯ 2001 ГОДА
Визит папы Иоанна Павла II
Официальной целью визита папы римского было примирение украинских
церквей. Трудно сказать, удалось ли его достичь. Однако визит понтифика
вызвал интерес европейцев к нашей стране.
-
24 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА
Конфликт вокруг о. Тузла
Россияне попытались оккупировать украинский о. Тузла в Керченском
проливе, начав строить к нему дамбу с материка. После длительных
колебаний Украина направила на остров пограничные войска. Россияне
прекратили строительство. В конфликте относительно Тузлы Украина
впервые показала, что в борьбе за свою территорию способна
применить силу.
-
22 НОЯБРЯ 2004 ГОДА
Начало Оранжевой революции
21 ноября во втором туре президентских выборов с минимальным
отрывом победил Виктор Янукович. День спустя по Украине начались
митинги протеста против фальсификации выборов. Главный из них, в Киеве,
получил название Оранжевой революции. Митингующим удалось добиться
признания результатов недействительными. На повторных выборах
26 декабря победил Виктор Ющенко.
#ЗРАДА ►
-
13 ОКТЯБРЯ 1992 ГОДА
Создание свободных экономических зон
Создание специальных экономических зон положило начало масштабной
коррупции. За взятку любые товары маркировались как произведённые
в зонах с льготным налогообложением. К примеру, в 1990-х практически
всё мясо по документам производилось в Донецке, для которого
действовал льготный налоговый режим.
-
10 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА
Победа коммунистов на выборах в Верховную Раду
Коммунистическая партия получила 185 депутатских мандатов из 320.
Коммунисты заблокировали проведение в стране болезненных, но жизненно
важных либеральных реформ. Если бы украинцы начали активную
трансформацию страны в 1993 году, сегодня Украина была
бы лидером Восточной Европы.
-
10 ИЮЛЯ 1994 ГОДА
Президентом Украины избран Леонид Кучма
Кучма внедрил кланово-олигархическую модель управления страной.
Вместо привлечения западного капитала он создал карманные бизнес-элиты,
которые власть могла легко контролировать.
-
5 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА
Подписан Будапештский меморандум
Леонид Кучма согласился избавиться от ядерного арсенала взамен
на обещания США, Великобритании и РФ гарантировать территориальную
целостность Украины. Ликвидация ядерного оружия была неизбежностью.
Однако Кучма вполне мог потребовать от партнёров более ощутимых
гарантий — к примеру, вступления в НАТО.
-
15 ФЕВРАЛЯ 1995 ГОДА
Начало ваучерной приватизации
Украинцам выдали именные приватизационные сертификаты на долю
в госимуществе. Месяцами не получавшие зарплату люди продавали
их за бесценок, позволив зарождающейся олигархии купить ключевые
предприятия ниже рыночной стоимости.
-
АВГУСТ 1998 ГОДА
Гривна обесценивается в 2,5 раза
В кризис 1998 года РФ объявила дефолт по своим ценным бумагам. Хотя
Украине удалось договориться о реструктуризации госдолга, новые облигации
перестали покупать. Возник острый дефицит платёжного баланса. Его
покрыли за счёт эмиссии. Курс гривны упал с 1,7 до 4 грн. Этот кризис ничему
не научил чиновников. Госдолг страны растёт из года в год.
-
25 МАРТА 1999 ГОДА
Гибель Вячеслава Чорновила
В автомобильной катастрофе под Борисполем погиб нардеп Вячеслав
Чорновил. По одной из версий автокатастрофу подстроили российские
спецслужбы. Чорновил был одним из немногих идейных политиков страны.
-
16 СЕНТЯБРЯ 2000 ГОДА
Исчезновение Георгия Гонгадзе
Пропал без вести остро критиковавший Кучму главред «Украинской правды»
Георгий Гонгадзе. 2 ноября в таращанском лесу нашли его тело без головы.
По сей день политические заказчики убийства не понесли наказания.
-
27 ИЮЛЯ 2002 ГОДА
Скниловская трагедия
На авиашоу во Львове истребитель СУ-27 потерпел катастрофу, погибли
78 человек, более 100 были ранены. Это самая масштабная катастрофа
в мире, случившаяся во время авиашоу.
-
1 НОЯБРЯ 2002 ГОДА
Премьером назначен Виктор Янукович
Уже в те годы было заметно стремление Януковича выстраивать
коррупционную вертикаль власти. Однако Леонида Кучму подход донецкого
чиновника к госуправлению устраивал больше, чем взгляды либеральных
кандидатов на пост премьера.
От «любих друзів» до революции достоинства
2005-2013
#ПЕРЕМОГА ►
Победы и поражения Украины между двумя революциями
-
19 МАЯ 2005 ГОДА
Болонский процесс
Украина присоединяется к Болонскому процессу реформы образования,
в рамках которого по всей стране была внедрена система внешнего
независимого тестирования.
-
24 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА
Продажа Криворожстали
На конкурсе повторно продают Криворожсталь. Единственный успешный
опыт столь крупной приватизации в Украине.
-
17 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
Рыночная экономика
Сенат США предоставляет Украине статус страны с рыночной
экономикой, позже отменяют и действие дискриминационной
поправки Джексона — Вэника.
-
28 НОЯБРЯ 2006 ГОДА
Признание Голодомора геноцидом
Верховная Рада признаёт Голодомор геноцидом украинского народа.
Робкие попытки возрождения национальной памяти.
-
30 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
Второй приход «помаранчевых»
Досрочные парламентские выборы, вследствие которых Виктор Янукович
и Партия регионов оказываются в оппозиции, а Юлия Тимошенко второй
раз становится премьером. Но коалиция БЮТ, НУНС и Блока Литвина
нестабильна, с 2007-го по 2010 год в стране хронический парламентский
и общеполитический кризис.
-
16 МАЯ 2008 ГОДА
Членство в ВТО
Украина становится полноправным членом Всемирной торговой организации.
-
20 МАЯ 2009 ГОДА
Победа в Кубке УЕФА
Донецкий «Шахтёр» завоёвывает последний кубок УЕФА,
со счётом 2:1 победив бременский «Вердер».
-
2 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Братья Кличко
Владимир Кличко получает титул чемпиона мира по боксу по версии WBA.
Все титулы в сверхтяжёлом весе оказываются у братьев Кличко.
-
8 ИЮНЯ — 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
ЕВРО-2012
Украина и Польша принимают чемпионат Европы по футболу.
-
21 НОЯБРЯ 2013-ГО — 22 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Евромайдан
Революция достоинства. Жестокий разгон немногочисленного студенческого
митинга вывел на улицы украинских городов миллионы людей. Тогда же была
озвучена и программа- максимум: добиться ухода Виктора Януковича.
Противостояние длилось без малого три месяца и закончилось победой
протестующих после кровавых столкновений 18–20 февраля.
Виктор Янукович и десятки его соратников бежали из страны.
#ЗРАДА ►
-
8 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
«Любі друзі»
Коррупционный скандал в окружении президента Виктора Ющенко, отставки
Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. С развалом «помаранчевой» команды
надежда на быстрые преобразования в стране исчезает.
-
3 АВГУСТА 2006 ГОДА
Реванш Партии регионов
Президент Ющенко подписывает с Партией регионов, социалистами
и коммунистами «Универсал национального единства», благодаря чему
Виктор Янукович становится премьер-министром. Реванш «сине-белых»,
полная деморализация «помаранчевых».
-
2–4 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА
Бухарестский саммит
На саммите стран НАТО в Бухаресте Украине и Грузии отказывают
в Плане действий по членству в Альянсе. Это облегчает Кремлю
будущую агрессию в отношении обеих стран.
-
СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА
Экономический кризис
Мировой экономический кризис докатывается до Украины,
гривна падает с 5 до 7,7 UAH/USD, сворачивается строительство
и потребительское кредитование.
-
19 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА
Газовый контракт с РФ
После очередной газовой войны Россия и Украина подписывают 10-летнее
соглашение о поставках газа по невыгодной для Киева цене. Спустя два с
половиной года из-за этого контракта Юлия Тимошенко окажется за решёткой.
-
7 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Президент Янукович
Президентом Украины избран Виктор Янукович. Логичный результат
общественного разочарования в «помаранчевых».
-
29 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Харьковские соглашения
Скандальная ратификация в Верховной Раде Харьковских соглашений
о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе
до 2047 года. Начало постепенной утраты Украиной своего суверенитета и ползучей российской оккупации.
-
5 АВГУСТА 2010 ГОДА
Тимошенко в тюрьме
В Печерском суде арестована Юлия Тимошенко. К тому моменту уже более
полугода за решёткой сидит Юрий Луценко. Репрессии против политической
оппозиции набирают ход.
-
30 ИЮНЯ 2013 ГОДА
События во Врадиевке
Начинаются протесты против зверства милиционеров в райцентре Врадиевка
Николаевской области, позже акции проходят и в других регионах Украины.
Протесты против милицейского беспредела потом назовут первым признаком надвигающейся революции.
-
21 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
Отказ от евроинтеграции
Правительство неожиданно отказывается от подписания Соглашения
об ассоциации с Евросоюзом, подготовка к которому активно
шла несколько месяцев. Начинается Евромайдан.
От аннексии Крыма до безвизового режима
2014-2017...
Победы и поражения Украины после Евромайдана
#ПЕРЕМОГА ►
-
26 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Перезагрузка власти
В Украине проходят парламентские выборы, завершающие постмайданную
перезагрузку власти. Уверенную победу одержали «партии Майдана»,
сформировавшие коалицию «Европейская Украина».
-
15 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Экономический рост
Президент Пётр Порошенко сообщает о начале экономического роста
после 14 кварталов падения ВВП. По итогам 2016-го ВВП Украины вырос
на 2,9%, но в долларовом эквиваленте составил
в два раза меньше показателя 2013 года.
-
1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Соглашение об ассоциации
Вступает в силу Соглашение о зоне свободной торговли
между Украиной и ЕС.
-
15 МАЯ 2016 ГОДА
Победа Джамалы
Украинская певица Джамала побеждает на конкурсе «Евровидение»
с песней «1944» о депортации крымских татар.
-
11 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Безвиз
Начинает действовать безвизовый режим с Евросоюзом.
#ЗРАДА ►
-
С 23 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
Оккупация Крыма
Пророссийские митинги в Крыму, захват органов власти на полуострове.
Начало открытой фазы российской агрессии против Украины
с использованием «зелёных человечков». 18 марта
президент РФ Владимир Путин подписывает договор
о присоединении Республики Крым к Российской Федерации.
-
1 МАРТА 2014 ГОДА
Российская агрессия
Пророссийские акции протеста в крупных городах Юго-Восточной Украины.
В августе на территорию Украины вторгается регулярная российская армия.
Украинские войска попадают в котёл под Иловайском. 5 сентября в Минске
были подписаны первые соглашения о временном прекращении огня
и урегулировании конфликта.
-
17 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
Падение боинга
На подконтрольной боевикам территории падает Боинг-777, выполнявший
рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли 298 человек — все пассажиры
и экипаж самолёта. Дальнейшее расследование докажет,
что боинг был сбит боевиками «ДНР» из завезённого из России ЗРК «Бук».
-
18 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
Дебальцевский котёл
Украинские войска выходят из окружения под Дебальцевом. В разгар боёв
за Дебальцево в Минске прошли очередные переговоры «нормандской
четвёрки» и подписаны так называемые вторые минские соглашения,
но российские террористические войска не прекратили штурм города.
-
20 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
Убийство Шеремета
В Киеве убит журналист Павел Шеремет.
Фото: УНИАН/Getty Images/из открытых источников