В украинской армии уже 120 тысяч контрактников

Количество контрактников в Вооруженных силах Украины составляет 120 тысяч человек.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.
"В целом количество военнослужащих по контракту в ВС Украины составляет более 120 тысяч человек", - сказал спикер.
По его словам, в последнее время на военную службу по контракту было принято более 17 тысяч человек, в том числе 1200 офицеров.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отныне военные-контрактники смогут досрочно уйти со службы
Резерв военнообязанных первой очереди создан с начала военной реформы и он составляет почти 130 тысяч человек, проинформировал спикер.
Напомним, в Украине изменились правила призыва в пограничники.