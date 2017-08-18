В украинской армии уже 120 тысяч контрактников

И 130 тысяч резервистов

Количество контрактников в Вооруженных силах Украины составляет 120 тысяч человек.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"В целом количество военнослужащих по контракту в ВС Украины составляет более 120 тысяч человек", - сказал спикер.

По его словам, в последнее время на военную службу по контракту было принято более 17 тысяч человек, в том числе 1200 офицеров.

Резерв военнообязанных первой очереди создан с начала военной реформы и он составляет почти 130 тысяч человек, проинформировал спикер.

Напомним, в Украине изменились правила призыва в пограничники.