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В украинской армии уже 120 тысяч контрактников

В украинской армии уже 120 тысяч контрактников
Фото: ukrafoto.com

И 130 тысяч резервистов

18.08.17 689
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Количество контрактников в Вооруженных силах Украины составляет 120 тысяч человек.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"В целом количество военнослужащих по контракту в ВС Украины составляет более 120 тысяч человек", - сказал спикер.

По его словам, в последнее время на военную службу по контракту было принято более 17 тысяч человек, в том числе 1200 офицеров.

Резерв военнообязанных первой очереди создан с начала военной реформы и он составляет почти 130 тысяч человек, проинформировал спикер.

Напомним, в Украине изменились правила призыва в пограничники.

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