Дом Булгакова в Киеве покрылся метровыми трещинами

В здании музея Булгакова на Андреевском спуске, 13 в Киеве в течение одних суток образовались более чем метровые трещины.

Об этом говорится в сообщении на странице ОО "Общество Андреевского спуска" в Facebook.

"Вчера вечером по обращению представителей Благотворительного фонда Литературно-мемориального музея Булгакова нами совместно были осуществлены фиксации нескольких более метровых горизонтальных трещин, которые в течение суток появились в здании памятника национального значения на Андреевском спуске, 13.

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Материалы с удостоверением этого факта переданы в местный участок полиции”, - говорится в сообщении.

Как заметили активисты, по мнению сотрудников музея одновременное появление нескольких трещин во многих помещениях является прямым следствием строительных работ с привлечением тяжелой мощной техники в усадьбе N14.

Напомним, на Андреевском спуске в Киеве в считанные часы возник огромный провал.