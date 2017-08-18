В Департаменте образования Киева проходит обыск

В Департаменте образования города Киев проходит обыск, сотрудников попросили покинуть помещение.
Об этом заявил директор столичной школы № 148 Сергей Горбачев, когда задавал вопрос премьер-министру Владимиру Гройсману во время Всеукраинской августовской конференции педагогических работников, сообщает "Укринформ".
"Прямо сейчас проходит обыск в Департаменте образования города Киев. Всех людей, всех педагогов выгнали из помещений, и там проводятся следственные действия", - отметил он.
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По словам директора школы, обыск проводится на основании жалобы одного из депутатов местного совета, который якобы проиграл определенный тендер.
Напомним, Киев выделил около двух миллиардов на подготовку к учебному году.