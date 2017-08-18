Зарплаты военных хотят привязать к прожиточному минимуму

В Министерстве обороны Украины обработан проект правительственного постановления, предусматривающий введение нового принципа начисления денежного довольствия военнослужащим с 1 января 2018 года.

Об этом сообщил на брифинге представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"Согласно пректу размеры должностного оклада и оклада по воинским званиям будут зависеть от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Это обеспечит ежегодный рост размера денежного обеспечения военнослужащих в зависимости от повышения социальных стандартов в государстве", - сказал Праута.

По его словам, предусматривается также увеличение до 60% доли основных видов денежного обеспечения военнослужащих, таких как должностной оклад, оклад по воинскому или специальному званию и надбавка за выслугу лет, которая на сегодняшний день составляет 15%.

Проект постановления правительства находится на согласовании в Министерстве финансов Украины.

Напомним, средняя зарплата в Украине превысила 7 тысяч гривен.