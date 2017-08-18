Киев приступил к строительству газопровода к Авдеевке

Началось строительство газопровода, по которому газ в Авдеевку Донецкой области будет подаваться с подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил в пятницу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в своем Facebook.

"Приступили к строительству подводящего газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки", — написал Жебривский.

По его данным, стоимость проекта составляет порядка 58 миллионов гривен, и часть этой суммы профинансирует Авдеевский коксохимический завод.

"По завершении строительства мы сможем подавать газ в Авдеевку и еще семь близлежащих поселков — Красногоровку, Ласточкино, Орловку, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово — с территории, которая контролируется Украиной", — пояснил Жебривский.

Напомним, Кабмин планирует уменьшить социальные нормы пользования газом.